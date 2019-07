Orientierists mērķē augstāk

“OK Azimuts – Sm BJSS” komandas sportists, grundzālietis Ilgvars Caune vienīgais no Smiltenes novada jūlijā pārstāvēja Latviju Dānijā notiekošajā Pasaules junioru čempionātā orientēšanās sportā.

Čempionāta garajā distancē I. Caune izcīnīja 29. vietu, kas, kā vēlāk izrādījās, bija labākais Latvijas puišu individuālais rezultāts šajā čempionātā. “Sacensību turpinājumā notika vidējās distances kvalifikācijas skrējieni, kur no katra kvalifikācijas skrējiena divdesmit labākie iekļuva A finālā un ieguva tiesības cīnīties par 1. līdz 60. vietu. Pārējiem bija jāsacenšas B un C finālos, attiecīgi sadalot no 61. līdz 175. vietai. Ilgvars savā kvalifikācijas grupā finišēja 18. vietā, zaudējot kvalifikācijas skrējiena uzvarētājam četras minūtes un izcīnot tiesības startēt A finālā. Diemžēl šī vieta nenodrošināja Ilgvaram izdevīgu starta minūti,” ziņo orientēšanās treneris Māris Stabiņš.

A finālā 4,7 kilometrus ar kāpumu 270 metri un 17 kontrolpunktiem distances sākuma daļā I. Caune zaudēja gandrīz divas minūtes. Tālākajā distancē veicās labāk un izdevās finišēt ar 41. rezultātu (32:13), piekāpjoties komandas biedram Rihardam Krūmiņam vien sešas sekundes.

M. Stabiņš stāsta, ka čempionāta noslēgumā notika stafetes sacensības, uz kurām Latvijas sportisti lika vislielākās cerības. Latvijas junioru komanda ar I. Cauni trešajā etapā izcīnīja 11. vietu. Mūsu kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva ieņēma attiecīgi 18. un 23. vietu. Savukārt Krievijas juniori finišēja 12. vietā. “Ilgvaram pietrūka tikai piecas sekundes, lai panāktu Vācijas komandu, kas finišēja 10. vietā. Interesanti, ka pagājušajā gadā Ungārijā arī vācieši bija tie, kas finišēja pirms Latvijas. Toreiz trešo etapu Latvijas komandā skrēja grundzālietis Matīss Slikšjānis,” piebilst treneris.

Stafešu sacensībās kopumā piedalījās 36 valstu komandas. Tā kā no daudzām valstīm startēja divi sastāvi, kopējais komandu skaits bija 58. Šajā vērtējumā Latvijas puišiem 14. vieta. Visa junioru čempionāta kopvērtējumā Latvijas komandai 12. vieta, kas izcīnīta 41 valsts konkurencē.