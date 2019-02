Rallijam Sarma 2019 pieteikušās 98 ekipāžas no 13 valstīm

2019. gada 1. februārī, nedēļu pirms rallija Sarma 2019 atklāšanas, ir noslēgusies oficiālā dalībnieku pieteikšanās. Līdz oficiālās pieteikšanās beigām rallijam pieteicās deviņdesmit astoņas ekipāžas, kuru sportisti pārstāv trīspadsmit valstis, ieskaitot pat tādas kā Ungārija un Rumānija. Jāpiebilst, ka savu vēlmi startēt rallijā ir izrādījušas vēl pāris ekipāžas, kuras dara visu iespējamo, lai sakārtotu formalitātes un ar organizatora atļauju vēl iesniegtu savus pieteikumus novēloti. Rallija Sarma 2019 organizators "Gulbenes AUTO – MOTO" cer, ka tādejādi dalībnieku skaits sasniegs trīsciparu skaitli.

Ielūkojoties dalībnieku pieteikumu sarakstā, jāatzīst, ka rallijā Sarma 2019 sīva cīņa norisināsies visās klasēs, un sportisti skatītājus priecēs ar dažādām ātrām un pat neredzētām sporta automašīnām. Ja ukraiņa Valērija Gorbana zaļo BMW-Mini John Cooper Works WRC Latvijā redzam jau otro sezonu, tad no igauņa Georga Grosa divām melnajām Ford Fiesta WRC esam redzējuši tikai vienu – rallijā Sarma divus gadus atpakaļ. Ar kuras paaudzes Ford Fiesta WRC igauņu ekipāža startēs rallijā Sarma 2019 šobrīd vēl nav zināms, jo ekipāža to nolems testos pāris dienas pirms rallija, bet jācer, ka izvēle kritīs uz aktuālās WRC paaudzes automašīnu, ko Latvijā vēl neesam redzējuši.

R5 klases rallija automašīnu invāzija

Šobrīd pieteikumu sarakstā ir septiņas ekipāžas ar R5 klases rallija automašīnām, kurām, iespējams, pievienosies vēl kāda. Tik daudz R5 automašīnas Latvijas čempionāta posmā nav redzētas. R5 ekipāžu vidū īpaši jāizceļ Nikolajs Grjazins ar Škoda Fabia R5, kā arī Olivers Solbergs ar Volkswagen Motorsport Polo R5, kuri spēj cīnīties ar ātrajām WRC klases automašīnām. Interesanti būs vērot trasē, ko 2017. gada Polijas čempions Filips Nivette spēs parādīt ar Škoda Fabia R5, kā arī pārējie sportisti. Diemžēl pēdējā brīdī rallijā Sarma nolēma nestartēt polis Lukašs Habajs, kurš jau tika pieskaitīts potenciālo līderu pulkam.

Proto klase attīstās

Iepriecina, ka rallijā Sarma redzēsim arī daudz plašāku Proto klases automašīnu skaitu. Bez ātrā igauņa Egona Kaura ar Ford Fiesta Proto un Aleksandra Mihailova ar Latvijā būvēto Ford Fiesta NRC, redzēsim tādu Latvijā neredzētu automašīnu kā Audi S1 ar kuru startēs igauņu rallija vecmeistars Marguss Muraks. Ar vēl vienu Ford Fiesta Proto startēs vecmeistara brāļa dēls Rolands Muraks. Šai divīzijai faktiski var pieskaitīt arī Jāni Vorobjovu ar Mitsubishi Mirage.

Divkārtējais ERČ2 čempions no Ungārijas

Neskatoties uz pasaules tehnikas īpatsvara palielināšanos, dalībnieki nesamazinās arī tradicionālajās grupās LRČ1 un LRČ2, kur dominē dažādu paaudžu Mitsubishi Lancer Evolution automobiļi. Šo dalībnieku vidū ir arī tādi kā Emīls Blūms, Edijs Bergmanis un Denis Rostilovs, kuri noteikti cīnīsies par vietu rallija kopvērtējuma TOP10. Taču šeit noteikti jāpiemin divkārtējais ERČ2 čempions ungārs Tibors Erdi Juniors, kurš var būtiski ietekmēt rezultātus, kā arī vairākas poļu ekipāžas. Arī šajā klasē netrūks pārsteigumu – piemēram, sacensībām pieteicies Norvēģijā dzīvojošais Mikus Grantiņš, kurš rallijā nav startējis kopš 2008. gada.

Gatavošanās JWRC cīņai turpinās

Patīkami liels ir LRČ3 grupas pieteikumu skaits – uz starta stāsies četri no JWRC dalībniekiem, kuri aktīvi gatavojas Zviedrijas WRC rallijam. Ja iepriekš bija zināms, ka rallijā Sarma gatavojas startēt igauņi Rolands Pooms un Kens Torns, tad pārsteigumu sagādāja rumāņa Raula Badiu pieteikums. Iespējams, tieši tādēļ pēdējā brīdī startēt nolēma arī mūsu JWRC dalībnieks Mārtiņš Sesks. Taču arī bez JWRC censoņiem šajā klasē ātru sportistu pietiek – piemēram, igauņi Roberts Virve un Kaspars Kasari, kā arī ar latviešu licenci startējošais zviedrs Adams Vestlunds.

Viena tilta piedziņas auto turpinās priecēt

Klasiskas piedziņas un viena tilta piedziņas automobiļi ir neatņemama sastāvdaļa, jo tie bieži priecē skatītājus ar savu braukšanas stilu vairāk kā "tie ātrie". Arī rallija Sarma pieteikumu sarakstā šo automobiļu ir pietiekami daudz – BMW, žigulīšu un pat trīs Toyota Starlet. Šajā barā uzmanību der pievērst lietuvieša Evalda Joteikas jaunajam Volkswagen Polo, kura tehniskās dotības ļauj radīt ievērojamu ātrumu.

Historic kausa ieskaitē stabils ducis

Priecīga ziņa ir tā, ka vēsturisko spēkratu ieskaitē ir atgriezušies brāļi Velmes ar skatītāju iemīļoto Audi Quattro A2, viņiem konkurenci turpinās sastādīt Egles ar savu Audi 80 Quattro un šoreiz arī kāds pārsteigums – vēsturisko spēkratu klasē pieteicies pieredzējušais rallijsprinta pilots Ingus Eislers ar Subaru Impreza. Vēl starp ātrākajiem jāmin Arvis Vecvagars, Normunds Otomers un Atis Bruņinieks. Savukārt skatītājiem jāatceras, ka vēsturiskie automobiļi rallija trasē dosies aptuveni 30 minūtes pirms sporta automašīnām.

Rallijsprintu ir jāskatās!

Lai arī skatītāji ir ieraduši sagaidīt tik pusi no rallija ekipāžām un tad doties jau uz nākamo ātrumposmu, rallijs Sarma iesaka ieplānot arī rallijsprinta skatīšanos. Jo sevišķi ziemas rallijos tas ir tā vērts. Arī Sarmas rallijam ir pieteicies gana plašs un interesants dalībnieku skaits. Lai arī katrs ir pieminēšanas vērts, noteikti jāatzīmē ļoti ātrais Mareks Švarcs - Švampāns ar Subaru Impreza, ne mazāk ātrais Kārlis Nebars ar BMW 330 un Vigo Rubenis ar Subaru Impreza. Ja meklējam pārsteigumus, tad Sarmā debiju rallijsprintā piedzīvos citās autosporta disciplinās labi zināmais Valters Bluķis. Zināšanai – rallijsprinta dalībnieki startēs tikai pirmajos sešos ātrumposmos un trasē dosies pēc rallija ekipāžām.

Rallija atklāšana pie Gulbenes Kultūras centra norisināsies 8. februāra vakarā, pulksten 19:00, bet pirmais no ātrumposmiem sāksies 9. februārī, 10:00 no rīta. Paredzams, ka pēdējais no ātrumposmiem noslēgsies ap pulksten 18:50, kam sekos apbalvošanas ceremonija pulksten 20:15 Gulbenes kultūras centrā.

Plašāku informāciju par naktsmītnēm meklējiet Gulbenes novada tūrisma informācijas vietnē www.visitgulbene.lv. Rallija Sarma jaunumiem iespējams sekot līdzi Facebook un Twitter, savukārt ātrumposmu kartes un apraksti sacensību nedēļas sākumā tiks publicēti rallija čempionāta oficiālajā vietnē www.autorally.lv.