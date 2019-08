Rīt sāksies “Azimuts 2019” rudens sezona

Pēc neliela pārtraukuma trešdien, 14. augustā, Grundzāles pagasta Smiltiņsilā sāksies Smiltenes novada orientēšanās sacensību “Azimuts 2019” rudens sezona. Šī būs 13. kārta, ko azimutieši rīkos kopā ar Alūksnes un Veru orientēšanās klubiem.

OK “Azimuts” vadītājs Aldis Lapiņš aicina visus rīt doties uz Grundzāles pagastu, marķējums uz sacensību centru no autobusu pieturas. Starta laiks paliek nemainīgs – no pulksten 16 līdz 19. “Smiltenieši un alūksnieši jau zina šo apvidu, taču igauņiem tas būs pilnīgi jauns. Rudens sezonā kopumā paredzētas septiņas kārtas. Tiksimies katru trešdienu līdz pat 25. septembrim,” saka A. Lapiņš.

Viņš atgādina – lai “Azimuta 2019” sezonas kopvērtējumā cīnītos par godalgotajām vietām, jāpiedalās vismaz 11 kārtās. Ja dalībnieks startējis vairāk kā 11 kārtās, sliktākie rezultāti netiks ņemti vērā.

A. Lapiņš stāsta, ka “Azimuta” sacensības ir laba iespēja, kā sagatavoties lielākiem mačiem. “Šonedēļ Siguldā notiks Latvijas kausa sacensības, bet nākamajā nedēļā – “Aronas kauss”, kam sekos klubu stafetes Pierīgā,” piebilst OK “Azimuts” vadītājs.