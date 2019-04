Sapnis par BMX Eiropas čempionātu piepildās

Trešdien, 24. aprīlī, īpašā mediju pasākumā, kas notika Valmieras pārstāvniecībā Rīgā, sabiedrība plašāk tika informēta par šovasar kaimiņpilsētā Valmierā gaidāmo Eiropas BMX čempionātu. Izlases galvenais treneris ieskicēja sportiskos mērķus, bet sabiedrības acīm pirmo reizi tika prezentēta čempionāta identitāte.

“Aizvadītajā gadā Eiropas Riteņbraukšanas savienība (UEC) oficiāli lēma piešķirt Latvijai 2019. gada UEC Eiropas BMX čempionāta rīkošanas tiesības. Līdz šim mūsu valstī norisinājušies Eiropas čempionāta posmi, bet vienas sacensības, kurās tiks noskaidroti Eiropas čempioni, mūsu valstī norisināsies pirmo reizi vēsturē,” atgādina Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretārs Toms Markss.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks pasākumā medijiem teica: “Pirmās BMX sacensības Valmierā notika tālajā 1988. gadā. Pateicoties valmieriešu BMX sportistu ieguldījumam un panākumiem BMX sporta attīstībā un popularizēšanā, esam tikuši gan pie starptautiskiem standartiem atbilstošas trases, gan nozīmīgākā šī sporta veida notikuma Latvijā – Eiropas čempionāta BMX riteņbraukšanā. Valmierieša BMX riteņbraucēja Māra Štromberga vārds BMX sporta vēsturē ir ierakstīts, kļūstot par pirmo un vēlāk divkārtējo olimpisko čempionu, labi panākumi ir arī jauniešiem. Lai Eiropas čempionāts un jaunā BMX trase kļūst par iedvesmas avotu un priekšnoteikumu jauniem BMX sasniegumiem!”

Plānots, ka sacensībās piedalīsies vairāk nekā 800 sportistu no vismaz 25 valstīm. Organizatori sagaida vairāk nekā 3500 līdzjutēju kā no Latvijas, tā citām Eiropas valstīm. Eiropas BMX čempionātu Valmierā kā lielu izaicinājumu visam Latvijas sportam akcentēja arī Latvijas Riteņbraukšanas federācijas padomes loceklis Edgars Dupats: “Eiropas BMX čempionāta rīkošanas pamats ir Latvijas Riteņbraukšanas federācijas un Valmieras pilsētas pašvaldības veiksmīgā sadarbība jau no rīkošanas idejas rašanās. Čempionāta norisināšanās Valmierā ir mūsu izcilāko BMX sportistu gūto panākumu novērtējums. Vēlos izteikt pateicību Valmieras pilsētas pašvaldībai un Izglītības un zinātnes ministrijai par finansiālā atbalsta piešķiršanu, bez kura sacensību rīkošana nebūtu iespējama. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas vārdā aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju no 11. līdz 14. jūlijam uz Valmieru, lai klātienē baudītu augstākā līmeņa BMX.”

Jāpiebilst, ka šīs būs vienas no Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas cikla nozīmīgākajām sacensībām elites un junioru vadošajiem BMX sportistiem. Tāpēc gaidāms ļoti spēcīgs dalībnieku sastāvs. Sezonu sekmīgi iesācis juniors Edvards Glāzers, kurš, tāpat kā Vanesa Buldinska un Vineta Pētersone (Smiltenes BJSS BMX riteņbraukšanas trenera Ģirta Kātiņa audzēkne – red.), būs starp Latvijas galvenajām cerībām.