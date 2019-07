Savā dzimšanas dienā sarīko īstus svētkus triatlonistiem

Otro gadu smiltenietis Vairis Krauklis ciešā sadarbībā ar Latvijas Triatlona federāciju un vietējo pašvaldību pie Tepera ezera rīkoja Latvijas čempionātu triatlonā sprinta distancē. Sacensības norisinājās svētdien, 21. jūlijā, pulcējot aptuveni 150 dalībnieku no visas Latvijas.

“Svētdiena pagāja vienā skrējienā, visur bija jābūt klāt, jālūko, lai viss ir kārtībā. Taču pārņem gandarījums gan par sportistu labajām atsauksmēm un atklāsmēm, gan par labo laiku. Tā bija viena varen skaista dzimšanas diena,” saka V. Krauklis, kurš uzņēmās sacensību rīkošanu Smiltenē. Mainot triatlona norises datumu no sākotnējā uz šo, tas sakrita ar V. Kraukļa dzimšanas dienu. Viņš stāsta, ka bez ģimenes atbalsta, palīgiem un atbalstītājiem viens šādus triatlona svētkus nebūtu spējīgs noorganizēt. Sportisti no attālākām pilsētām, kuri Smiltenē bija ieradušies pirmo reizi, atzinīgi novērtēja distanču vietas – Tepera ezeru, promenādi, labiekārtoto Veco parku, tuvumā esošo stadionu. “Viens no sportistiem bija ļoti sajūsmināts par vietu, kur mēs rīkojam triatlonu. Tas viņam bija liels atklājums. Smiltenē bija ieradies sporta žurnālists Lauris Lizbovskis, kurš brīnījās, cik pie mums ir skaisti. To visu ir patīkami dzirdēt,” saka V. Krauklis.

Viņš lielu paldies saka atbalstītājiem: “Venden”, “AL Mežs”, “PATA”, SIA “Privātbūve”, “Mežvalde AD”, z/s “Ārbirzes” un Viļa Medņa ģimenes uzņēmumam. Vaicāts, vai arī nākamajā vasarā Smiltenē notiks Latvijas līmeņa triatlona sacensības, V. Krauklis atklāj: “Notiek sarunas ar federāciju. Esmu gatavs darīt visu, lai tas notiktu, iespējams, tikai citā dimensijā.”

Tautas klasē pa grupām

FO: 1. vietā Iveta Kazaine (Smiltene), 3. Madara Ciemiņa (Launkalne), 8. Inga Bormane (Smiltene)

MO: 2. vietā Sandis Eislers (Smiltene), 12. Aigars Savickis, 13. Uldis Velps, 18. Kaspars Kalniņš, 19. Ervins Alksnis, 20. Vilmārs Miglavs

M15: 7. vietā Dāvis Miglavs, 8. Renārs Roberts Balodis

M60 grupā: 4. vietā Vilis Mednis

Stafete: 3. vietā “DAKO”, 4. vieta “Tik uz priekšu”, 5. “Smiltene-Dako-Valmiera”