“Seni Cup” minifutbola turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piedalīsies arī komanda no Valkas

Latvijas sporta dzīvē gaidītais notikums - ikgadējais minifutbola turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Seni Cup” - šogad notiek attālināti no 10. maija līdz 2. jūlijam ar jaunu nosaukumu “Seni Cup 2021 Digital”. Turnīram šogad pieteicies rekordliels komandu skaits – 28, kas ir par 11 vairāk nekā pirms diviem gadiem.

Pandēmijas ierobežojumu dēļ pērn turnīrs nenotika, taču šogad tā rīkotāji - nodibinājums “TZMO fonds Kopā mainām pasauli”, Latvijas Futbola federācija un zīmols “Seni” - turnīru rīko jaunā, attālināta formātā. Astoņu nedēļu garumā komandām katru pirmdienu tiek nosūtīti uzdevumi, kuru izpilde jānofilmē, jāiesniedz žūrijas vērtējumam, ar veikumu daloties “Seni Cup” “Facebook” kontā.

“Nekas nespēj aizstāt emocijas, ko sniedz spēles prieks, kopīgas uzvaras, zaudējumi un pavadītais laiks. Šī brīža valsts situāciju nevaram mainīt, tāpēc meklējam jaunus risinājumus un pielāgojamies. Lai sportiskā tradīcija nezustu, lai cilvēkus motivētu ikdienā būt aktīviem, šogad turnīrs notiek attālināti ar īpašu programmu, mudinot dalībniekus būt ne tikai sportiskiem, bet arī radošiem uzdevumu izpildē,” stāsta Dagnija Šmaukstele, “Seni Cup” turnīra organizatore un “Seni” zīmola vadītāja.

Turnīra rezultāti tiks apkopoti jūlija sākumā. Visi dalībnieki cīnīsies par balvām un medaļām, bet trīs labākajām komandai tiks “Seni Cup 2021 Digital” kauss un īpašas balvas.

Sociālā aprūpes centra Aglona komanda “Seni Cup” turnīrā piedalās pirmo reizi, dalībnieki ir aizrāvušies un ar prieku gaida katru jaunu pirmdienas uzdevumu, stāsta centra vadītāja Inta Gžibovska.

“Mūsu komandā vairāki seniori ir ļoti cienījamos gados, klātienē futbolu spēlēt nevarētu, bet attālināti – varam! Neesam izcili sportiski, visus uzdevumus izpildīt nav pa spēkam, toties esam atraktīvi. Pirms katra uzdevuma komanda sanāk kopā, apspriežas, apzina spēkus un izdomā, kā tikt galā. Ir tiešām prieks gaidīt pirmdienu, lai pārbaudītu sevi un, protams, sekotu līdzi citu komandu sniegumam,” stāsta I. Gžibovska.

Arī valsts sociālā aprūpes centra Kurzeme filiāle Liepāja, kur uzturas bērni un jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, izveidojuši savu turnīra komandu un aizrautīgi iesaistās uzdevumu izpildē. “Pandēmijas laikā pasākumi, kas padara ikdienu interesantāku, ir ierobežoti. Tāpēc esam ļoti priecīgi, ka ir šāds minifutbola turnīrs, kas aizpilda brīvo laiku, nodarbina domas un mudina jauniešus būt fiziski aktīviem,” stāsta centra pārstāve Lita Belte – Svētiņa.

“”Seni Cup” turnīra mērķis ir padarīt aprūpes centru iemītnieku ikdienu krāsaināku, rosināt būt aktīviem un piedalīties spēlē, kas ir gan atbildīga, gan jautra, gan interesanta, vairo pozitīvas emocijas un sportisko garu,” uzsver Ruta Dziļuma, SIA “TZMO Latvija” valdes locekle.

Piemēram, pirmajā turnīra nedēļā mājasdarbs bija iesūtīt video ar priekšnesumu “Turnīra atklāšanas parāde”. Trešajā nedēļā bija jātiek galā ar bumbas žonglēšanu ar galvu, trenējot visas komandas prasmes, bet vienam stiprākajam bija jāžonglē ar galvu 20 sekundes, uzstādot skaita rekordus.

“Esam gandarīti, ka šajā sarežģītajā laikā, kad ir tik daudz ierobežojumu, varam organizēt sirsnīgu un jauku pasākumu sociālo centru iemītniekiem. Cerams, ka viņu kopā būšana un radoši sportiskās aktivitātes ienesīs ikdienā vairāk pozitīvu emociju. Sakām lielu paldies sociālo centru darbiniekiem, kuri atbalsta savas komandas un novēlam veiksmīgus startus!” saka Vija Mētra, “TZMO fonds Kopā mainām pasauli” valdes locekle.

“Seni Cup” futbola līga aizsākās Polijā, kur to kopš 2001. gada organizē Eiropas vadošais higiēnas, kosmētikas un medicīnas preču ražotājs TZMO SA. “Seni Cup” minifutbola turnīru Latvijā SIA “TZMO Latvija” sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju rīko jau 15 gadus. Turnīrs pulcē komandas no sociālās aprūpes iestādēm, pansionātiem, dienas centriem un biedrībām.

Šogad turnīra piedalās 28 komandas. Valsts sociālās aprūpes centri no Vidzemes - filiāles “Ropaži”, ”Valka”, “Rūja”, no Latgales – filiāles “Kalupe, “Krastiņi”, “Mēmele”, “Trapene”, “Litene”, no Kurzemes - filiāles “Iļģi”, “Aizvīķi”, “Dundaga” „Veģi”, “Liepāja”, no Zemgales - filiāles “Ķīši”, “Ziedkalne”, “Lielbērze”, „Iecava”, “Jelgava” un Rīgas filiāle “Ezerkrasti”. Turnīram pieteicies arī veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”, Ogres novada dienas centrs “Saime”, sociālās aprūpes centri “Pļaviņas”, “Aglona”, “Stūrīši”, Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", Ludzas novada sociālās aprūpes centra "Ludza" filiāles "Istalsna" un "Garbari", kā arī "Šķilbēnu sociālās aprūpes māja".

Šogad “Seni Cup 2021 Digital” turnīru atbalsta SIA “TZMO Latvija”, “Eugesta un Partneri”, veikalu tīkls “Rimi”, “Latvijas Maiznieks”, “Dabas Auglis”, “Brokeru aģentūra Root”, “Joma-sport”, Rīgas Futbola skola, Rotary Klubs Salaspils, Rotary Klubs Jelgava, “Vicci”, “Cēsu Alus”, “Dižozols Plus”, SIA “Woom”, SIA “R.D.A.”, SIA “Dreiling”, SIA “Aloja Starkelsen” un Polijas Republikas vēstniecība Latvijā.