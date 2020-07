Sestdien Smiltenē notiks Pro-Kart rīkotās sacensības kartingiem

Šovasar Smiltenē, sporta kompleksā “Teperis” pozitīvu emociju virpulī gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus ierāvuši kartingi. Kopš maija vidus tehniskā sporta kluba “Smiltene” piedāvātie īres kartingi raisījuši lielu interesi.

“Nupat sestdien bija no Talsiem, svētdien – no Liepājas! Ģeogrāfija ir diezgan plaša, ļoti daudz ir valmieriešu, cēsnieku, protams, paši vietējie. Vienmēr pajautāju, no kurienes pie mums ir ieradušies cilvēki,” atklāj “Tepera” trases saimnieks Vairis Tralla.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka Smiltene ir viena no retajām pilsētām ārpus Rīgas, kas iedzīvotājiem sāka piedāvāt īres kartingus. Šī pakalpojuma sniegšana prasīja lielu uzmanību un vērību, jo valstī vēl bija noteikts ārkārtējais stāvoklis “Covid-19” infekcijas ierobežošanai. Joprojām tehniskais sporta klubs “Smiltene” ievēro virkni piesardzības pasākumu, lai ikviens justos droši.

“Vispopulārākais no kartingiem ir divvietīgais, ar to klienti trasē ir devušies visvairāk, vizinot bērnus un draudzenes. Manuprāt, novērtē mūsu attieksmi, jo ir gadījumi, ka atbrauc cilvēks paprovēt un pēc tam atved visu savu kolektīvu atpūsties. Piedāvājam arī šādu iespēju. Strādājam no ceturtdienas līdz svētdienai, korekcijas ievieš citi sporta kompleksā notiekošie pasākumi. Tāpēc izmaiņām kalendārā aicinu sekot līdzi mājaslapā teperis.lv. Nesen pie mums bija autosprints, bet nākamajā piektdienā un sestdienā notiks Latvijas čempionāts kartingiem. Saistībā ar šo notikumu nākamajā nedēļā trasē būs sporta kartingu treniņi,” informē V. Tralla.

Smiltenē, kartingu trasē 10. un 11. jūlijā Baltijas valstu sportisti aizvadīs sezonas otro posmu Pro-Kart, Latvijas čempionāta un “Rotax” izaicinājuma kausa ieskaitēs. Sacensību galvenā diena būs 11. jūlijs. V. Tralla stāsta, ka pasākumu droši var nākt vērot klātienē, ievērojot divu metru distanci vienam no otra.



Dienas kārtība sporta kompleksā “Teperis”

Piektdien, 10. jūlijā:

No pulksten 8.30 līdz 16.50 brīvie treniņi

No pulksten 16.45 līdz 19.15 kvalifikācijas braucieni

Sestdien, 11. jūlijā:

No pulksten 8.30 līdz 10.20 iesildīšanās braucieni

No pulksten 10.20 līdz 10.50 kvalifikācijas braucieni

No pulksten 11 līdz 14.15 priekšfināli

No pulksten 14.30 līdz 18.40 finālbraucieni

Apbalvošana no pulksten 15.30 līdz 19.30 (pa klasēm)