Skrien Igaunijā

Igaunijā aizvadīts tradicionālais, nu jau 64. Vīlandes pilsētas skrējiens 10,4 kilometru garumā, kurā piedalījās arī Valkas novada sportisti.

Valkas novada senioru sporta organizators Tālis Auniņš “Ziemeļlatvijai” pastāstīja, ka pilno distanci skrēja 325 dalībnieki. Uzvarēja Mohameds Kelli Medi no Etiopijas, tikai par 27,5 sekundēm apsteidzot Igaunijas sportistu Iļju Nikolajevu no Harju novada. Bronzas godalgu saņēma sportists no Kenijas. Mūsu Reinis Feldmanis V-16 vecuma grupā kļuva par uzvarētāju, bet absolūtajā vērtējumā viņam 39. laiks. Reiņa tēvam Aigaram Feldmanim V-50 grupā 13. vieta, bet kopvērtējumā viņš 111. Jāpiebilst, ka šajā grupā piedalījās tikai trīs pārstāvji no Latvijas. Pilno distanci veica arī 45 nūjotāji.

Otro jeb tā saucamo miera distanci piecu kilometru garumā pievārēja 87 skrējēji, starp kuriem arī viens latvietis. Pavisam šajās populārajās sacensībās piedalījās apmēram 500 dalībnieku, neskaitot bērnu skrējienus.