Smiltenē autokross

23. augustā pulksten 10 Smiltenē, sporta kompleksā “Teperis” notiks Latvijas, Igaunijas un Baltijas autokrosa čempionāta posms bagijiem, vieglajām un kravas automašīnām.

Tehniskā sporta kluba “Smiltene” valdes priekšsēdētājs Vairis Tralla informē, ka patlaban dalībnieku parkā rezervācijas veikuši 75 dalībnieki. Šogad, saistībā ar “Covid-19” ierobežošanu, apmeklētājiem jāņem vērā vairākas izmaiņas. Ikviena drošībai, apmeklētāji mājaslapā teperis.lv ir aicināti veikt rezervāciju, norādot savu vārdu, ieeju, no kuras dosies, kā arī cilvēku skaitu, ar ko kopā dosies uz autokrosu. “Tas nepieciešams, lai zinātu apmeklētāju skaitu. Jāatzīst, ka ierobežojumi un epidemioloģiskās prasības uzliek papildu slogu. Šī iemesla dēļ nenotiks arī tradicionālā sakopšanas talka. Taču pats autokross šogad būs ļoti interesants. Tādu čempionātu jūs Smiltenē vēl nebūsiet redzējuši,” saka V. Tralla.

Viņš turpina: “Šogad nebūs laika kontroles, dalībnieki cīņu uzsāks no izlozētās starta vietas, katru braucienu uzsākot no citas rindas. Tas nozīmē aizraujošu cīņu.” Saistībā ar gatavošanos autokrosa čempionātam un 30. augustā gaidāmajam autosprintam, īres kartingi sporta kompleksā būs pieejami no 3. septembra.