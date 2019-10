“Smiltene/ BJSS” otrajā puslaikā satriec “Super Novu”, atgūstot vicelīderes godu

Ļoti svarīgu uzvaru komanda.lv 1. līgas čempionāta 21. kārtas spēlē izcīnījusi futbola kluba “Smiltene/ BJSS” vienība, kas minūtes laikā guva divus vārtus un galarezultātā ar 3:0 pārspēja turnīra tabulas kaimiņu – SK “Super Nova” vienību. Pēc šīs spēles smiltenieši turnīra tabulā atgriezušies otrajā vietā.

Raimonda Dūmiņa vadītā “Smiltene/ BJSS” vienība komanda.lv 1. līgas čempionāta trešo apli iesāka ar divām uzvarām. Abas gūtas savā laukumā. 14. septembrī ar 2:1 tika pārspēta “Auda”, kam nedēļu vēlāk turpat Tepera stadionā sekoja pārliecinoša uzvara ar 5:2 pār “Dinamo Rīga/ Staicele” vienību. Pēc abām spēlēm par līgas rezultatīvāko spēlētāju kļuva smilteniešu uzbrukuma līderis Ralfs Apsītis, kamēr komanda turnīra tabulā saglabāja trešo vietu, divus punktus aiz “Super Nova” vienības.

Tieši pret šo pretinieku vidzemnieki tikās aizvadītās kārtas spēlē. Uz Olaini devās ne tikai komandas, bet arī fanu autobuss. Tieši Smiltenes līdzjutēji parūpējās par lielisku atmosfēru tribīnēs, aktīvi atbalstot savu komandu. Šo spēli diskvalifikācijas dēļ no tribīnēm bija spiests vērot smilteniešu rezultatīvais pussargs Kristers Aldis Puriņš, kamēr Ralfs Apsītis nelielu veselības problēmu dēļ palika rezervē. Pārējie vadošie smilteniešu spēki bija laukumā.

Spēle iesākās visnotaļ līdzīgā cīņā, ne vienai, ne arī otrai vienībai nopietnus draudus pretinieku vārtiem neradot. Smiltenes uzbrukumā darbojās Dāvis Rutks un Ričards Rullis. Puslaika turpinājums gan aizritēja mājinieku zīmē. Vairākus draudīgus uzbrukumus veidojas Oskars Rubenis, kurš bieži bumbu adresēja brazīliešu uzbrucējam Renato. Tikai pašaizliedzīgā Dāvja Gaigala, Mārtiņa Rakšteļa, Eduarda Deiča, Dagņa Sausā un citu smilteniešu spēle aizsardzībā, kā arī uzbrucēja tehniskie brāķi, neļāva “Super Nova” atklāt rezultātu. Puslaika otrajā pusē savainojums laukumu lika atstāt Rūdim Rozītim, kura vietā tika sūtīts Ralfs Apsītis. Rūda vietu centra aizsarga pozīcijā ieņēma viņa brālis Kārlis Rozītis. Darbojoties pašaizliedzīgi, viņam samērā ātri izdevās sekmīgi iejusties sev ikdienā neierastajā pozīcijā. Pirmajā puslaikā vārti tā arī netika gūti, lai arī nenoliedzams pārsvars mājiniekiem.

Spēles pārtraukumā smilteniešu treneris Raimonds Dūmiņš bija atradis īstos vārdus, lai komanda uz otro puslaiku iznāktu vēl motivētāka parādīt sevi no labākās puses arī uzbrukumā. Spēles gaita izlīdzinājās. Ulvis Bērziņš, Eduards Stīpnieks un citi arvien biežāk bumbu labās pozīcijās centās nogādāt Ralfam Apsītim, kurš pamazām sāka radīt arvien vairāk raizes mājinieku aizsargiem. Otrā laukuma galā lielisku Rubeņa centrējumu gar Smiltenes vārtiem nespēja vārtu guvumā pārvērst neviens no “Super Nova” vīriem. Drīz vien sekoja viesu “Superminūte”.

Spēles 66. minūtē Ralfs Apsītis nopelnīja stūra sitienu uz pretinieku vārtiem. To izpildīt devās Valts Jaunzems. Pēc centrējuma soda laukumā, bumba uz kājas nonāca pie Eduarda Deiča. Smilteniešu centra aizsargs ar meistarīgu sitienu šokēja mājinieku līdzjutējus, panākot 1:0. “Smiltene/BJSS” fani, kājās stāvot, skandēja: “Smiltene, Smiltene, Smiltene”. Tikai nepilnu minūti vēlāk teicami laukuma vidus daļā nospēlēja Ulvis Bērziņš. Vispirms viņš meistarīgi apspēlēja pretinieku aizsargu Artūru Grabčaku, mirkli vēlāk tika galā arī ar Gati Štrausu un vēl mirkli vēlāk izdarīja precīzu piespēli lieliskā pozīcijā esošajam Eduardam Stīpniekam. Smiltenes pussargs iespēju garām nelaida un otro reizi lika kapitulēt jaunajam vārtsargam Patrikam Balodim.

Turpinājumā “Smiltene/ BJSS” aizsardzībā nenosēdās. Gluži pretēji, Raimonda Dūmiņa padotie meklēja veidu kā gūt trešos vārtus. Laukumā devās Kristaps Kuprišs, nomainot Dāvi Rutku. Spēles izskaņā laukumā izgāja arī - Jānis Priede un Ralfs Akmins. Punktu spēlei pielika Ralfs Apsītis. Pēc partnera sekmīgas piespēles, viņš pa kreiso malu noskrēja pretinieku aizsargus un tūdaļ pēc tam sita bumbu vārtos.

“Smiltene/ BJSS” svinēja ļoti svarīgu uzvaru pār tiešajiem konkurentiem ar rezultātu 3:0. Par labāko spēlētāju šajā cīņā tika atzīts Dagnis Sausais, kurš aizvadīja kārtējo lielisko spēli. Pēc šīs spēles turnīra tabulā vidzemnieki atguvuši otro vietu. Par vienu punktu atpaliek “Super Nova”, bet sešus punktus tālāk ir JDFS “Alberts” komanda. Teorētiski par godalgām vēl sacenšas arī “Audas” un “Rēzeknes FA/ BJSS” vienības

Savu nākamo spēli “Smiltene/ BJSS” aizvadīs sestdien, 5. oktobrī, kad pulksten 15:00 savā laukumā uzņems līgas līderus – “Tukums 2000”. Uz gaidāmo spēli atbalstīt savu komandu aicināti visi Smiltenes novada iedzīvotāji. Smilteniešu spēlētāji laukumā darīs visu, lai neļautu pretiniekiem oficiāli nodrošināt čempiona titulu. Ņemot vērā, ka katrs punkts cīņā par otro vietu ir no svara, gaidāma pašaizliedzīga cīņa no pirmās līdz pēdējai minūtei.





SK Super Nova – Smiltene BJSS: 0:3 (0:0) – Deičs 66’, Stīpnieks 67’, Apsītis 90+3’

Smiltene/ BJSS: Dagnis Sausais, Ričards Rullis, Valts Jaunzems, Eduards Deičs, Dāvis Gaigals, Eduards Stīpnieks, Ulvis Bērziņš, Kārlis Rozītis, Dāvis Rutks (līdz 52’), Mārtiņš Rakštelis (līdz 86’), Rūdis Rozītis (līdz 36’), Ralfs Apsītis (no 36’), Kristaps Kuprišs (no 52’), Jānis Priede (no 86’), Ralfs Akmins (no 90+1’), Edgars Jansons.