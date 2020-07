“Smiltene/ BJSS” priecē līdzjutējus ar uzvaru pār “Grobiņas SC”

Sestdien sezonas pirmajā spēlē Latvijas Futbola čempionāta 1. līgā Raimonda Dūmiņa vadītā FK “Smiltene/ BJSS” vienība savu fanu atbalstīta ar rezultātu 2:0 Tepera stadionā pārspēja “Grobiņas SC” vienību. Smilteniešu labā vārtus guva Ričards Rullis un Kristers Aldis Puriņš.

Ar lielu nepacietību Smiltenē un citās Latvijas pilsētās tika gaidīta 1. līgas čempionāta futbolā sākums. Pēc spēka otrajā Latvijas futbola čempionātā šogad startē deviņas komandas, kas savā starpā aizvadīs divu apļu turnīru.

Savā pirmajā spēlē pērnā gada bronzas medaļnieki – FK “Smiltene/ BJSS” uzņēma tālus viesus – “Grobiņas SC”. Pērn abām komandām tiekoties trīs reizes, divas graujošas uzvaras guva smiltenieši, bet Grobiņā pārāki bija vietējā komanda.

Pēc daudzu gadu pārtraukuma “Smiltene/ BJSS” sastāvā atgriezās centra aizsargs Kārlis Ozols. Ar viņu aizsardzības centrā spēlēja arī Elmārs Sietinsons. Vārtu drošība tika uzticēta Dagnim Sausajam. Malējo aizsargu pozīcijās darbojās Dāvis Gaigals un Kristaps Kuprišs. Vidējā līnijā spēlēja – Rūdis Rozītis, Valts Jaunzems un Kārlis Rozītis, kamēr uzbrukumā svarīga loma bija – Kristeram Aldim Puriņam, Dāvim Rutkam un Ričardam Rullim.

Komandas jaunieguvums Artūrs Bankavs vēl tika atstāts rezervē. Pretinieku sastāvā bija vairāki spēlētāji ar virslīgas pieredzi. Zināmākie no viņiem – Toms Gucs, Niks Rubezis, Emīls Knapšis un Jānis Jēkabsons. Komandas galvenā trenera amatā pēc gada pārtraukuma atgriezās 2015. gada Latvijas čempions Viktors Dobrecovs.

1. puslaiks:

Raimonda Dūmiņa trenētie spēlētāji jau no pirmajām sekundēm centās turēt augstu tempu. Tas vainagojās ar vairākiem bīstamiem uzbrukumiem pie kurzemnieku vārtiem. Vārtu guvumā gan neviens no tiem pārvērsts netika. Turpinājumā pacietīgu futbolu mīlošie Grobiņas spēlētāji izlīdzināja cīņas gaitu. Skatītāji varēja baudīt momentus kā pie vieniem tā otriem vārtiem. Smilteniešu aizsardzība darbojās droši un Dagnim Sausajam komanda no vārtu zaudējuma daudz nebija jāglābj. Pirmais puslaiks noslēdzās bez gūtiem vārtiem.

2. puslaiks:

Otrajā puslaikā vidzemnieki centās pārņemt iniciatīvu savās rokās. Laukumā tika sūtīti – Artūrs Bankavs un Eduards Stīpnieks. Viņi nomainīja attiecīgi – Kārli Rozīti un Kristapu Kuprišu. Vienā no epizodēm Smiltenes soda laukumā nokrita pretinieku futbolists, tomēr galvenais spēles arbitrs Andrejs Gluhovs pārkāpumu Smiltenes spēlētāju darbībās nefiksēja. Sanākušie vairāk nekā 200 līdzjutēji skaļi varēja uzgavilēt 66. spēles minūtē. Teicamu Sietinsona piespēli uztvēra reaktīvais Kristers Aldis Puriņš, kurš pa kreiso malu veica reidu pretinieku laukuma pusē. Puriņš izvēlējās izdarīt piespēli uz vārtu priekšu, kur pirmais pie bumba bija Ričards Rullis. Smilteniešu uzbrucējs savu iespēju garām nelaida un aukstasinīgi raidīja bumbu Mārča Mazūra sargātajos vārtos. 1:0 “Smiltene/ BJSS” labā. Turpinājumā notika divu spēkos līdzvērtīgu komandu cīņa. Debijas spēlē tuvu vārtu guvumam bija Artūrs Bankavs, tomēr iespēja palika neizmantota. Tuvojoties spēles beigām “Grobiņas SC” vīri arvien lielākiem spēkiem metās uz priekšu, cenšoties panākt izlīdzinājumu.

Jau kompensācijas laikā smilteniešiem padevās veiksmīgs pretuzbrukums. No labās malas piespēle tika adresēta Puriņam. Universālais smilteniešu futbolists tehniski apspēlēja viesu aizsargus un beigās arī vārtsargu. 2:0 “Smiltene/ BJSS” labā. Ar šādu rezultātu spēle arī noslēdzās. Jaunā sezona smilteniešiem iesākta ar 3 punktiem un lielisku noskaņojumu kā spēlētājiem, tā faniem.

Savu nākamo spēli Smiltenes vīri aizvadīs sestdien, 11. jūlijā, kad pulksten 16:00 Upesciemā tiksies ar sīksto JDFS “Alberts” komandu. Nākamie pretinieki pirmajā spēlē cieta zaudējumu izbraukumā pret “Audas” vienību – 0:2.

FK Smiltene/ BJSS – Grobiņas SC: 2:0 (0:0) – Rullis 66', Puriņš 90+3'

FK Smiltene/ BJSS sastāvs: Dagnis Sausais, Dāvis Gaigals, Rūdis Rozītis, Ričards Rullis, Elmārs Sietinsons, Kristers Aldis Puriņš, Valts Jaunzems (līdz 90+3'), Kārlis Rozītis (līdz 56'), Kristaps Kuprišs (līdz 54'), Dāvis Rutks (līdz 65'), Kārlis Ozols, Anrijs Alksnis (rezervē), Dairis Zariņš (no 90+3'), Markuss Ķirsis (rezervē), Sentis Fiļipovs (no 65'), Elvis Teremko (rezervē), Eduards Stīpnieks (līdz 54'), Artūrs Bankavs (no 56').