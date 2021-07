“Smiltene/ BJSS” spēlē disciplinēti, realizē momentus un sagrauj Saldu

Sezonas pirmo spēli Latvijas pēc spēka otrajā spēcīgākajā futbola čempionātā – “Optibet” Nākotnes līgā – sākusi FK “Smiltene/ BJSS” komanda. Smiltenieši, savu skatītāju atbalstīti, ar rezultātu 5:0 sagrāva “Saldus SS/ Leevon” vienību. Vārtus vidzemnieku labā guva pieci dažādi spēlētāji, bet vārtos nepārspēts palika Dagnis Sausais.

Jaunās “Optibet” Nākotnes līgas sezona futbolā tika gaidīta ar lielu nepacietību. Sestdienas vakarā Tepera stadiona tribīnēs un ārpus stadiona teritorijas pulcējās kupls skaits līdzjutēju, lai atbalstītu savu FK “Smiltenes/ BJSS” cīņā pret “Saldus SS/ Leevon” komandu. Abas vienības savā starpā tikās nesenajā “Mercure Rīga” kausā, smilteniešiem uzvarot spēli ar rezultātu 3:2. Sīvas un pat asas spēles abu komandu starpā bija arī pērnajā sezonā.

Smilteniešu treneris Raimonds Dūmiņš vārtu drošību uzticēja Dagnim Sausajam. Aizsardzības centrā spēlēja – Kristaps Kuprišs un Dairis Zariņš. Malējo aizsargu pozīcijas ieņēma – Reinholds Klots un Rūdis Rozītis. Centrā spēlēja – fiziski ļoti spēcīgais Ričards Rullis un komandas jaunieguvums – no “Valmiera FC” pārnākušais Madis Oskars Miķelsons. Tikmēr priekšējā līnijā spēlēja – Ulvis Bērziņš, Elvis Teremko, Edgars Jansons un Kārlis Rozītis.

Pretinieku rindās pazīstamākie neapšaubāmi bija bijušie Latvijas izlases spēlētāji – Artis Lazdiņš un Gints Freimanis. Pamatsastāvā tika iekļauts arī viens leģionārs no ASV, bet rezervē palika futbolists no Dienvidkorejas.

Spēles sākums iesākās līdzvērtīgā cīņā. Patīkams pavērsiens mājinieku komandai nāca jau pirmā puslaika piektajā minūtē. Pirmajā stūra sitienā smiltenieši labi pacīnījās par pirmo bumbu. Tā nonāca pie Ričarda Ruļļa. Smiltenes pussargs devās nedaudz uz priekšu un no soda laukuma līnijas izdarīja ļoti precīzu sitienu, atklājot spēles rezultātu un liekot gavilēt sanākušajiem faniem. Turpinājumā mājinieki centās spēlēs disciplinēti un pašaizliedzīgi. Lielā mērā tas arī izdevās. Kurzemniekiem gan vairākas ļoti labas vārtu gūšanas iespējas, tomēr pieļautais tehniskais brāķis, kā arī Smiltenes aizsargu un vārtsarga precīzā spēle panākt līdzsvaru uz tablo neļāva. Tuvu vārtu guvumam bija viesu uzbrucējs Ričards Jirgensons.

Puslaika vidū lielisku piespēli savam brālim Kārlim izdarīja Rūdis Rozītis. Smilteniešu uzbrucējs nonāca lieliskā vārtu gūšanas iespējā pret pretinieku vārtsargu. Rozītis izvēlējās nedaudz iepauzēt, apspēlējot arī atskrējušo aizsargu. Mirkli vēlāk viņš izdarīja sitienu. Bumba sākumā atsitās pret vārtu stabu, bet tad ielidoja vārtos. Uz tablo jau 2:0. Atlikušajā puslaika minūtēs neaudz bīstamāk uzbruka Saldus spēlētāji, tomēr vārti tā arī palika neieņemti.

Otrā puslaika sākumā viesi veica divas spēlētāju maiņas, tomēr tas gaidīto rezultātu viņiem nedeva. Jau pavisam drīz Saldus vārtsargs kapitulēja trešo reizi. Lielisku individuālo meistarību nodemonstrēja smilteniešu uzbrūkošais pussargs Ulvis Bērziņš, kurš guva ļoti skaistus vārtus no distances. Ļoti iespējams šie bija arī kārtas skaistākie vārti. Pie 3:0 Dūmiņa vīri nenosēdās dziļā aizsardzībā un turpināja spēlēt disciplinēti. Lai arī pretiniekam bija pāris izrāvieni un Sausā sargāto vārtu pusi, tas rezultātu nenesa.

Spēles 76. minūtē mājinieki saviem faniem lika uzgavilēt ceturto reizi. Pēc lieliskas Ričarda Ruļļa piespēles, bumba pretinieku vārtu priekšā nonāca pie Elvja Teremko, kurš to trieca vārtos. Punktu lieliskajai spēlei spēles izskaņā pielika uz maiņu nākušais Renārs Eberhards. Lielisks Mada Oskara Miķelsona stūra sitiens. Vārtu priekšā Eberhards bija veiklākais un precīzākais, panākot jau 5:0. Spēle arī noslēdzās ar šādu rezultātu.

Smiltenieši sezonu iesāka uz lieliskas nots, izvirzoties turnīra tabulas līderpozīcijā. Lieliski nospēlēja visa Dūmiņa vadītā komanda. Katrs paveica labāko, lai tiktu izcīnīta tik pārliecinoša uzvara. Jāatzīmē arī Roberta Bleikša debija 1. līgā.

Savu nākamo spēli “Smiltene/ BJSS” aizvadīs šo sestdien, kad sestdien pulksten 15:00 Upesciema stadionā vidzemnieki mērosies spēkā ar JDFS “Alberts” vienību.

Smiltene/ BJSS – Saldus SS/ Leevon: 5:0 (2:0) Rullis 5’, K. Rozītis 27’, Bērziņš 47’, Teremko 76’, Eberhards 82’

Smiltene/ BJSS: Dagnis Sausais, Elvis Teremko, Edgars Jansons līdz 58’, Rūdis Rozītis, Ričards Rullis līdz 84’, Ulvis Bērziņš līdz 62’, Kārlis Rozītis līdz 80’, Madis Oskars Miķelsons, Kristaps Kuprišs līdz 84’, Reinholds Klots, Dairis Zariņš, Toms Mežulis (rezervē), Jānis Rīders no 80’, Sentis Fiļipovs no 58’, Markuss Ķirsis no 84’, Roberts Bleikšs no 84’, Valters Valts Siliņš (rezervē), Renārs Eberhards (no 82’).