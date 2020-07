Smiltenes 3x3 basketbola čempionātam liela piekrišana

Šodien Smiltenē notiks 3x3 basketbola čempionāta trešā kārta. Sporta kluba Smiltene pārstāvis un pasākuma organizators Ivars Joksts atklāj, ka pasākumu ar mērķi motivēt jauniešus būt fiziski aktīviem organizē jau vairākus gadus.



Pēdējos gadus pasākums notiek, basketbola klubam “Smiltene” sadarbojoties ar Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolu. Dalībnieku atsaucība šogad liela. I. Joksts salīdzina to ar laiku, kad ielu basketbols bija ļoti populārs un sacensībās piedalījās līdz pat 18 komandas. “Atsaucība ļoti laba, pateicoties arī tam, ka no Valkas VEF basketbola akadēmijas piedalās piecas komandas.” Lai gan aizvadītas jau divas no četrām kārtām, interesenti aizvien tiek aicināti komplektēt komandas un piedalīties. Sacensības notiek trīs grupās – U-12, U-15 un U16+. Komandu kopvērtējumā skaita tās, kuras piedalījušās vismaz trīs kārtās.

Sacensībās ar labiem panākumiem piedalās arī VEF basketbola akadēmijas Valkā sportisti. Viņus uz sacensībām dotiem motivē treneris Jānis Butāns. Mērķis, piedaloties šādās sacensībās ārpus Valkas novada robežām, nav tikai pamainīt ierasto treniņu rutīnu un sacensība ar citiem sportistiem un sporta entuziastiem, bet arī iepazīt tuvāko apkārtni. “Sparings ar citiem pretiniekiem ir nepieciešams, jo ikdienā, tikai savā starpā spēlējot, ar laiku notrulinās. Ir nepieciešams iziet ārpus komforta zonas un mēģināt sevi apliecināt, cīnoties pret citiem,” norāda treneris J. Butāns. Smiltenē notiekošais 3x3 basketbola turnīrs nav vienīgais, kurā VEF basketbola akadēmijas puišu komandas piedalās. Ir pabūts līdzīgās sacensībās Rūjienā un Saldū. Plānots, ka līderu komanda, kurai vislabākie rezultāti dažādu pilsētu basketbola turnīros, varētu startēt arī 3x3 Latvijas tūrē, kur konkurence ļoti liela. Arī Smiltenes un Rūjienas pilsētu turnīros par vietām nākas pacensties, jo pretī nereti stājas komandas ar spēlētājiem, kuri reiz basketbolu spēlējuši profesionāli Latvijas līmenī un pat ārzemēs. J. Butāns atzīst, ka Smiltenes pasākums ir labi noorganizēts, tik aizvadītajā posmā organizatoriem slikto laikapstākļu dēļ nācās pārorientēties un sacensības pārcelt uz telpām, tādēļ viss nedaudz aizkavējies.

UZZIŅAI

Smiltenes 3x3 basketbola čempionāta otrās kārtas rezultāti

U-12 grupā:

1. vieta – BC Tartu (Tartu)

2. vieta – FK Futene (Smiltene)

3. vieta – Pelmeņu ēdāji (Smiltene)

U-15 grupā:

1. vieta – VKK (jau otro kārtu) (Smiltene)

2. vieta – Durkļi (Jaunpiebalga)

3. vieta – Piebalgas Ķencis (Jaunpiebalga)

U-16 + grupā:

1. vieta – top Guns (VEF basketbola akadēmija Valkā)

2. vieta – VJCĢ (VEF basketbola akadēmija Valkā)

3. vieta – Yold (VEF basketbola akadēmija Valkā)

Smiltenes 3x3 basketbola čempionāta pirmās kārtas rezultāti

U-12 grupā:

1. vieta – komandai MJAU (Jūrmala)

2. vieta – FK Smiltene (Smiltene)

3. vieta – FK Futene (Smiltene)

U-15 grupā:

1. vieta – VKK (Smiltene)

2. vieta – Žiguļi (Smiltene)

3. vieta – Piebalgas Ķencis (Jaunpiebalga)

U-16 + grupā:

1. vieta – top Guns (VEF basketbola akadēmija Valkā)

2. vieta – Šķieneri (Jugla/Smiltene)

3. vieta – Jaunieši ar pieredzi (Smiltene)