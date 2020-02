Smiltenes novadā brīvdienas pavada netradicionāli

Rosinot Smiltenes novada iedzīvotājus un viesus brīvdienas pavadīt veselīgi un sportiskā gaisotnē ārpus mājas, izmantojot netradicionālu pieeju, pašvaldība ik gadu ziemā rīko Smiltenes novada ģimeņu sporta dienu. Šoreiz uz aktivitātēm pasākumā “Sporto Smiltenes novadā!” organizatori dalībniekus aicināja uz Grundzāli.



Veselību stiprinoša, relaksējoša un vienlaikus jautra bija Smiltenes novada ģimeņu ziemas sporta diena. “Neskatoties uz to, ka šajā dienā Smiltenes novadā bija vēl divas citas sportiskās aktivitātes, kā arī novada jaunsargu komanda bija telpu orientēšanās sacensībās Valmierā, par dalībnieku trūkumu nevarējām sūdzēties. Ģimeņu grupā startēja desmit komandas un tautas grupā septiņas,” stāsta sportisko aktivitāšu galvenais tiesnesis Māris Stabiņš.

Pasākuma atklāšanā katra komanda nosauca savu moto, savukārt sacensību karogu pacēla Grundzāles pamatskolas labākā sportiste Hanna Gabriela Ziemiņa. Ģimeņu grupā pirmajā vietā Lārmaņu ģimene no Aumeisteriem, otrie labākie Vilemsonu ģimene no Virešiem un trešie Skudru ģimene no Aumeisteriem. Tautas grupā pirmā vieta komandai “Māsas krāsiņas” (Sanita Vīnšteine, Emīlija Vīnšteine, Marita Pura, Anita Bušmane), otrā vieta komandai “Kļūdīties ir cilvēcīgi” (Raivis Poris, Ingvilda Ivanova, Ilmārs Bonoparts, Juris Ņemirskis, Lāsma Ruskule, Rihards Krievāns), bet trešās “Treknās pīles” (Monta Melne, Katrīna Līva Lagzdiņa, Iveta Lagzdiņa un Aigars Bitovs).

Dalībniekiem bija jāveic astoņas aktivitātes: biatlons (metieni ar volejbola bumbām pa mērķos novietotām volejbola bumbām), ķegļi (ar ķegļiem komandas dalībniekiem bija jāmet pa ķegli un tas jānogāž, pēc trāpījuma ķeglis tika novietots tālāk un tā deviņas reizes), komandas biedra transportēšana ar nestuvēm un ragaviņām (ragaviņas tika vilktas pa trasīti, ko paši dalībnieki izgatavoja no ruļļiem), kaučuka bumbiņas metieni dīķa hokeja vārtos (dalībnieki paši varēja izvēlēties attālumu, no kura mest, jo tālāks metiens, jo pēc trāpījuma vairāk punktu, bet lielāka iespēja aizmest garām), disku golfs (katram komandas dalībniekam ar pēc iespējas mazāk metieniem bija jātrāpa lidojošais šķīvītis disku golfa mērķī, tika vērtēta komandas dalībnieku metienu summa), slotbols (ar slotu jāvada bumba pa distanci, dalībniekam galvā florbola ķivere un mugurā siltais sētnieka apģērbs), vieglā auto riepas ripināšana un granātas mešana riepās, kā arī ceļojums pa Grundzāli (dalībniekiem, iekļaujoties kontrollaikā, kas bija 75 minūtes, jāveic uzdevumi Grundzāles ciemata teritorijā).

Pēc šīm aktivitātēm dalībniekus gaidīja garšīgas skolas pavāru gatavotas pusdienas. Ņemot vērā, ka pasākums notika Smiltenes novada domes īstenotā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros, gan dalība, gan pusdienas ikvienam bija bez maksas. Lielu organizatorisko darbu pasākuma tapšanā ieguldīja OK “Azimuts” sadarbībā ar Grundzāles pamatskolu un pagasta pārvaldi.