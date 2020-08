Smiltenes novadā norisināsies Latvijas orientēšanās kausa posms

Šonedēļ, 22. un 23. augustā, Smiltenes pusē norisināsies sestais un septītais Latvijas orientēšanās kausa sacensību posms. Vidējā un garā distancē kopā sacentīsies vairāk nekā 500 dalībnieku. Lai veicinātu sporta veida attīstību, Latvijas orientēšanās kausa atbalstītāju lokam pievienojies arī uzņēmums “Maxima Latvija”.

Par spīti tam, ka pavasarī ārkārtas situācijas dēļ aizvadīti trīs mēneši bez sacensībām, Latvijas orientēšanās kausa sezona norisināsies gandrīz bez izmaiņām. Šogad Latvijas orientēšanās kausa posmos ieviests jaunums – katrās sacensībās tiks pieaicināts instruktors, kas sniegs bezmaksas apmācību orientēšanās sportā. Tas nozīmē, ka arī cilvēki bez iepriekšējām zināšanām orientēšanās sportā tiek aicināti piedalīties sacensībās, lai gūtu savu pirmo orientēšanās pieredzi un iepazītu šo sporta veidu.



“Latvijas Kausa 20. sezonu svinam ar dalībnieku pieaugumu un jaunu sadarbības partneru piesaisti. Latvijas Orientēšanās federācijas galvenais mērķis ir iesaistīt orientēšanās kustībā pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju, katru gadu organizējot ap 500 sacensības visā Latvijā. Priecājamies, ka katru gadu mūsu rindām pievienojas jauni, aktīvi cilvēki, kuriem orientēšanās kļūst par mūža aizraušanos,” dalās Latvijas Orientēšanās federācijas projektu vadītājs Matīss Ratnieks.

“Sports un veselīgs uzturs vienmēr bijušas vienas no “Maxima” pamatvērtībām, tāpēc, jo īpaši ņemot vērā COVID-19 ietekmi uz sabiedrības dzīvesveidu un sporta kopienu, vēlamies, lai cilvēki turpina veselīgu dzīvesveidu, un orientēšanās ir lielisks piemērs, kā to darīt svaigā gaisā, ievērojot tik ļoti svarīgo sociālo distanci. Lai attīstīstu šo sporta veidu Latvijā un padarītu to vēl pieejamāku iedzīvotājiem, esam uzsākuši sadarbību ar Latvijas Orientēšanās federāciju. Kopīgiem spēkiem ar Latvijas Orientēšanās federāciju strādāsim pie tā, lai cilvēki arvien vairāk iepazīst orientēšanās sporta sniegtās priekšrocības un tādējādi vairāk brīvā laika pavada aktīvi sportojot pie dabas,” stāsta uzņēmuma „Maxima Latvija” Korporatīvais vadītājs Jānis Vanags.

Latvijas orientēšanās čempionāts un Latvijas kauss šogad norisinās no jūlija līdz oktobrim. Sacensībās tiks noskaidroti gan labākie individuālie sportisti, gan labākie orientēšanās klubi. Tāpat septembrī norisināsies ikgadējais Latvijas skolu orientēšanās kauss. Plašāka informācija par visām sezonas sacensībām atrodama Latvijas Orientēšanās federācijas mājaslapā https://lof.lv/.

