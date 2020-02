Smiltenes novada skolu sacensībās basketbolā uzvar Grundzāles pamatskolas komanda

Otrdien, 4.februārī Blomes pamatskolā notika Smiltenes novada skolu sacensības basketbolā 4.-5. klašu jauktajām komandām.

Sacensību nolikums paredzēja, ka komandas jāveido jauktās un uz laukuma pastāvīgi jābūt vismaz 2 meitenēm. Sacensībās piedalījās 4 komandas. Žēl, ka nepiedalījās Smiltenes vidusskolas jaunie censoņi, tad sacensības būtu vēl sīvākas un emocijām bagātākas. Taču to komandu spēlētāji, kuri piedalījās, guva gan pozitīvas emocijas, gan izdzīvoja sarūgtinājuma brīžus. Paldies skolotājiem par komandu veidošanu un vadīšanu sacensībās, īpaši Mārim Stabiņam, jo no Grundzāles pamatskolas piedalījās 2 komandas. Jāsaka, ka viņu ieguldītais gatavošanās darbs atmaksājās, jo Grundzāles 1.komanda izcīnīja 1.vietu sacensībās. Visas spēles aizritēja ar lielu spēlētāju azartu un pašatdevi, lai gan rezultāts uz tablo bieži vien neatainoja to cīņas sparu un sasprindzinājumu uz laukuma, jo vieniem bumba krita grozā, bet citiem tā spītīgi negribēja to darīt.

Komandas sarindojās sekojošā secībā:

vietā Grundzāles 1 komanda vietā Palsmane vietā Blome vietā Grundzāles 2 komanda

Vairāk fotogrāfiju no sacensībām Basketbola klubs Smiltene facebook profilā.

Nākošās basketbola sacensības notiks 6.-7.klašu skolēniem jau 11.februārī Smiltenes sporta hallē.

Spēļu rezultāti