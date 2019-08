Smiltenes novada sporta svētki notiks Blomē

Tradicionāli vasaras beigās, šogad 31. augustā, notiks ikgadējie “Smiltenes novada sporta svētki 2019”, šoreiz Blomes pagasta Jeberlejas estrādē.

Smiltenes novada Sporta pārvalde aicina novada uzņēmumus, organizācijas, iestādes un fiziskas personas veidot savas komandas, lai sacenstos par šā gada sportiskākās komandas titulu, kā arī bērnus, kuriem, turpinot pagājušā gada tradīciju, būs iespēja piedalīties un sacensties individuālās disciplīnās.

“Sporta svētki tiek rīkoti ar mērķi rosināt Smiltenes novada iedzīvotājus iesaistīties sportiskās aktivitātēs, kā arī popularizēt sportu kā veselību stiprinošu un relaksējošu nodarbi. Sacensību svinīgā atklāšana 31. augustā paredzēta pulksten 10, sacensību sākums – pulksten 10.30. Šogad sacensību programmā komandām iekļauti desmit sporta veidi – volejbols ar nestandarta bumbu, tautas bumba, “Caurā truba”, “Purvs”, kurā galvenais būs ievērot apļa robežu, “Lielgabals”, “Aklā medicīnas brigāde” ar iespēju pārbaudīt komandas saliedētību, “Kross”, kas gan būs īsāka distance, nekā ierasts skolā, “Teniss”, “10 minūtes armijā”, kur dalībniekiem būs jāveic militarizētu šķēršļu josla, un “Stendu šaušana”,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.

Jāpaskaidro, ka “Stendu šaušana” ir disciplīna, kurā no komandas varēs piedalīties divi dalībnieki, no kuriem vismaz viens ir mednieks, līdz ar to rīkotāji lūdz paņemt līdzi mednieka apliecību. “Bet aicinām nenobīties tos, kuru vidū nav mednieku, jo komandu kopvērtējumā tiks vērtēta mazākā izcīnīto vietu summa deviņos sporta veidos,” piebilst I. Kovala.

Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs atklāj, ka blomēnieši jau otro reizi pie sevis uzņems Smiltenes novada sporta svētku dalībniekus. “Vēsture atkārtojas! Par Blomes komandu novada sporta spēlēs varu teikt – malači! Četrus gadus ir bijuši labākie, tagad atliks to godu noturēt. Saka jau, ka mājas trase palīdz! Mūsējiem palīdz arī komandas saliedētība,” saka G. Bog­danovs.

Uzziņai

Pieteikšanās kārtība Smiltenes novada sporta svētkos:

komandas 12 līdz 14 cilvēku sastāvā;

komandām sava dalība jāpieska līdz 28. augustam pie sacensību galvenā tiesneša Guntara Marksa pa tālruni 26460704 vai e-pastu [email protected];

sacensību dienā komandu ierašanās un reģistrācija notiks līdz pulksten 9.30;

sporta svētku nolikums publicēts interneta vietnē smiltene.lv.