Smiltenes novada uzņēmēji “Cerību kausa” dalībniekiem sarūpē nebijušu balvu fondu

Svētdien Smiltenē notiks leģendāro riteņbraukšanas sacensību “Smiltenes kauss” atjaunošana pēc 15 gadu pārtraukuma. Vērienīgajā pasākumā savu sezonas noslēdzošo posmu aizvadīs arī Latvijas jaunatnes šosejas riteņbraukšanas sacensību seriāla “Cerību kauss” dalībnieki. Pateicoties Smiltenes novada atbalstītāju ieguldījumam, piecās vecuma grupās jaunie riteņbraucēji cīnīsies par vērtīgām naudas balvām.

“Smiltenes kauss” ir Latvijā un apkārtējās valstīs slavenas un tradīcijām bagātas riteņbraukšanas sacensības, kurās startējuši visi izcilākie Latvijas velosportisti. Sacensību izveidotājs ir panākumiem bagātais riteņbraukšanas treneris Jānis Akmentiņš. Pēdējo reizi “Smiltenes kauss” tika rīkots 2004. gadā.

Vērienīgais velo notikums tiks atjaunots pēc 15 gadu pauzes. Velomīļi no Smiltenes novada un citām Latvijas, kā arī Igaunijas pilsētām tiek aicināti pulcēties 15. septembrī. Sacensību centrs un “Velolifestyle” bērnu sacensības atradīsies pie Smiltenes muižas ēkas – Kalnamuižā 1. Tikmēr starta un finiša zona būs uz leģendārā bruģa kalna.

Pamataplis “Cerību kausa”, “Elkor – Giant Latvijas kausa” un “AL Mežs” Tautas un leģendu brauciena dalībniekiem būs 3,2 kilometru garš. Katrā aplī iekļauts 450 metru garš bruģa kalns. Atkarībā no braucieniem, dalībnieki to veiks no 4 – 15 reizēm.

Īpašs sezonas noslēdzošais posms būs “Cerību kausa” dalībniekiem. Visās septiņās vecuma grupās uzvarētāji saņems īpašās bruģakmens balvas. Tikmēr C un B grupās zēniem, kā arī meitenēm un A grupā juniorēm, ieviests naudas balvu fonds. To sarūpējuši Smiltenes novada uzņēmēji – “Stora Enso”, “Smiltene Impex”, “Mežvalde AD” un “Ķiktuti 99”. Organizatori cer, ka naudas balvas jaunajiem sportistiem radīs papildus motivāciju sarežģītajā trasē cīnīties par pēc iespējas labāku rezultātu.

Interesanti, ka orģinālās bruģakmens balvas sagaidīs arī “Elkor – Giant” Latvijas kausa Open brauciena dalībniekus visās septiņās vecuma grupās. Smiltenē Open grupas dāmas startēs “Cerību kausa” noslēdzošajā braucienā ar junioru meitenēm un jauniešiem.

Iepriekšējā pieteikšanās visos braucienos turpināsies līdz 12. septembrim mājaslapā lrf.lv. Pieteikties būs iespējams arī uz vietas norises dienā. Īpaši aicināti piedalīties pasākumā ir Smiltenes novada iedzīvotāji. “AL Mežs” Tautas un leģendu braucienā tiks noteikts kuplākais kolektīvs, kas arī saņems īpašo “Smiltenes kausu”.