Smiltenes orientieristi Latvijas čempionātā vidējā distancē un stafetē

Carnikavas apkārtnē netālu no Gaujas ietekas jūrā aizvadītas vienas no gada svarīgākajām orientēšanās sacensībām kur spraigās cīņās noskaidroti Latvijas čempioni vidējā distancē un stafetē.

Abas sacensību dienas norisinājās Garezeros, kur tika aizvadīts 2019. gada Pasaules veterānu čempionāta garās distances fināls. Pirmajā dienā vidējā distancē visās vecuma grupās startēja vairāk kā 700 dalībnieku, kamēr stafetē uz starta stājās gandrīz 200 komandas.

Ar panākumiem tajā startēja Azimuts OK-Smiltenes BJSS jaunie sportisti. 5.septembrī vidējā distancē sudraba godalga S-16 grupā Agnesei Jaunmuktānei. Panākums izcīnīts 26 dalībnieču konkurencē.

6.septembrī trīs etapu stafetē S-18 grupā zelta medaļas izcīnīja treneres Lienes Brūveles audzēknes Tīna Deina Kukurīte, Anda Jaunmuktāne un Agnese Jaunmuktāne. S-14 grupā pie bronzas godalgām tika trenera Māra Stabiņa audzēknes Anete Stabiņa , Marta Morīte un Kitija Abula.

Latvijas čempionātā panākumi arī OK Azimuts pieaugušajiem sportistiem

Vidējā distancē zelta godalga V-21B grupā Valērijs Proselkovs un sudraba godalga V21A grupā Rubens Pāvils Šulcs.

Bronzas godalgas M-45 grupā Mārtiņš Godiņš un V-65 grupā Aldis Lapiņš.

Godalga arī Ilgvaram Caunem par izcīnīto 5. vietu vīru Elites grupā 38 dalībnieku konkurencē. Visus spēkus distancē bija atstājis arī Artūrs Pauliņš finišējot 26 sekundes aiz Ilgvara septītajā vietā. Šajā grupā vēl Matīss Slikšjānis uzrādīja trīspadsmito rezultātu.

Savukārt sieviešu Elites grupā Laurai Savickai nedaudz vairāk par minūti pietrūka līdz labāko sešiniekam finišējot ar astoto rezultātu.

Stafetēs

Zelta godalgas tikai par piecām sekundēm pārspējot tuvākās sekotājas

S-145 grupā

Videga Gaigala

Gunta Dudele

Ieva Godiņa

Sudraba godalgas

V21 grupā

Matīss Slikšjānis

Artūrs Pauliņš

Ilgvars Caune

Sveicam un lepojamies!

Vīru V21 grupas stafetē 27 komandu konkurencē noslēdzošajā etapā mazāk kā minūtes ietvaros finišu sasniedza veselas sešas komandas. OK Azimuts-Sm BJSS orientieristi Matīss Slikšjānis un Artūrs Pauliņš pēc pirmajiem diviem etapiem stafeti Ilgvaram Caunem nodeva gandrīz reizē ar Saldus komandu, taču Saldus izvirzījās pārliecinošā līderu pozīcijā jau etapa sākumā un finišā Ilgvaram ar nelielu pārsvaru izdevās nosargāt sudraba godalgas. Tikai piecas sekundes lēnāka bija OK Alnis-JNSC komanda ar Ralfu Jāni Eižvertiņu, Endiju Titomeru un Rihardu Krūmiņu sastāvā. Ceturtā vieta OK Ogre komandai, piektie OK Ozons, bet sešinieku noslēdza Kāpa OK.

Sieviešu S21 grupā OK Azimuts-Sm BJSS orientieristes Laura Savicka , Jana Marta Ivanovska un Liene Brūvele finišēja ar devīto rezultātu 20 komandu konkurencē.

Grupā V-145 OK Azimuts-Sm BJSS orientieristi Guntis Zīvers, Māris Stabiņš un Mārtiņš Godiņš finišā izrādījās sestā labākā komanda.

Grupā V-170 Aigars Dudelis un Juris Rudītis ņemot talkā Valmieras sportistu Jāni Lucānu finišēja ar astoto rezultātu.

Grupā V-195 Māris Lapiņš un Aldis Lapiņš ņemot talkā Siguldas sportistu ILmāru Limbēnu sasniedza ceturto rezultātu.





Rezultāti vidējā distancē: https://lof.lv/seriali_rez/?id=2020090500#r

Rezultāti stafetē: https://lof.lv/uploads/sacensibas/2020/2020090600/LC20st_r1.html

GPS sekošana vīriešiem: http://otracker.lt/events/9170b107-f863-49ab-b8b7-d3d9f34c83c1

GPS sekošana sievietēm: http://otracker.lt/events/9170b537-6e12-4372-9306-1eeea397f0cb

Sīkāku informāciju par Latvijas kausu un Latvijas čempionātiem meklē šeit: https://latvijaskauss.lof.lv/