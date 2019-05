Smiltenes pusē noskaidroti labākie orientieristi Latvijas čempionātā garajā distancē

11. maijā Kapusilā, Smiltenes pusē noskaidroti 2019. gada spēcīgākie orientieristi orientēšanās sporta garajā jeb klasiskajā distancē.

Latvijas čempionātu organizēja OK Azimuts sadarbībā ar LOF un Smiltenes novada domi. Jau trešo gadu pēc kārtas dāmu konkurencē uz pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa cēsniece Sandra Grosberga (CPSS/Meridiāns/Pārgauja), bet starp vīriem šoreiz 25 dalībnieku konkurencē uzvara igaunim Lauri Sildam, kurš startē Latvijas orientēšanās klubā Alūksne-Ape.

Otro vietu izdevās izcīnīt OK Azimuts sportistam Artūram Pauliņam.

Artūra Pauliņa komentārs.

"Ja skaita, ka vēl nesen bija desmit dienu periods, kad vispār neaizvadīju nevienu skriešanas treniņu, un pēdējā mēneša laikā esmu aizvadījis trīs intervāla treniņus, tad varbūt rezultāts ir OK, neko diži labāku es nevaru sagaidīt. Pēdas trauma nav rokas pirkstiņš, pilnībā esmu ticis vaļā tikai no iekaisuma pēdā, bet sāpes un diskomforts joprojām eksistē. Ir visu laiku jādomā kad skriet un ko skriet, jo katru dienu skriet es nevaru. Priekšrocība bija tāda, ka es šobrīd neesmu ātrs un ir laiks vairāk kartē apskatīties, un līdz ar to sanāk drošāks skrējiens. Līdz taurenītim kļūdu nebija, taurenītī mazais skrieto sacensību skaits nospēlēja savu - sāku "peldēt" un bieži nekontrolēju, kā skrienu, bet es rēķinu, ka zaudēju ap vienu minūti tur, pārējais ir jau kur trāpīt kādā labākā dzīvnieku taciņā vai kāds labāks mikro variants".

Otrs OK Azimuts sportists Matīss Slikšjānis izcīnīja 11. vietu tikai mazliet vairāk par trīs minūtēm piekāpjoties pasaules čempionam Edgaram Bertukam kurš šoreiz finišēja 8. vietā.

Čempionāts notika līdz šim sacensībās neizmantotā apvidū ar ierobežotu mežizstrādi un daudz dažāda izmēra un skrienamības purviem.

Gan dāmu, gan vīru spēcīgākajās elites grupās uz starta stājās gandrīz visi šobrīd spēcīgākie Latvijas, kā arī vairāki Igaunijas sportisti.

Dāmu konkurencē S. Grosberga 9,6km garo distanci veica stundā divās minūtēs un 16 sekundes, otrās vietas ieguvēju Lauru Vīķi (Kāpa OK) apsteidzot par nedaudz vairāk kā sešām minūtēm. Bronza valmierietei Līgai Valdmanei (ZVOC/VBSS), finišējot septiņas minūtes aiz uzvarētājas. Spēcīgākā OK Azimuts sportiste Laura Savicka finišēja tūlīt aiz labāko sešinieka apsteidzot pieredzes bagāto Kāpas sportisti Iritu Puķīti.





No Azimuts OK-Sm BJSS sportistiem Latvijas čempionāta medaļas izcīnīja:

W-16 grupas sportistes Agnese Jaunmuktāne un Anda Jaunmuktāne izcīnot attiecīgi sudraba un bronzas medaļas.

Tikai sešas sekundes līdz zelta godalgai, finišējot otrajā vietā, pietrūka M-20 grupas sportistam Ilgvaram Caunem.

W-50 grupā zelts Videgai Gaigalai. Par uzvaru grupā M21B uz goda pjedestāla tika aicināts Artūrs Gulbis.

Kā vienmēr arī šoreiz sāpīgās ceturtās vietas. Tās izcīnīja Kitija Abula W-12 , Guntars Cīrulis M-55 un Vita Cīrule W-50.

Piektā vieta M21B Kasparam Abulam un W-55 Guntai Dudelei.

Sestā vieta M-12 Matīsam Kalniņam un M-45 Otāram Putrālim.





Latvijas čempionāta garajā distancē rezultāti.