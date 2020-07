Smiltenes triatlonā rekordliels dalībnieku skaits

Svētdien, 19. jūlijā, trešo gadu pēc kārtas Smiltenē, sporta un atpūtas kompleksā “Teperis” notiks Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē un Latvijas kausa posms. Pirmo reizi šarmantajā Vidzemes mazpilsētā uz starta stāsies “Half-ironman” dalībnieki. Savu dalību “Smiltenes triatlona 2020” sacensībās ir apstiprinājuši 314 dalībnieki, viņu vidū virkne smilteniešu un divi aktīvi Valkas novada iedzīvotāji.

Vērienīgā sporta pasākuma, kurā dalībniekiem būs jāveic dažāda garuma distances peldēšanā, riteņbraukšanā un skriešanā, rīkotājiem Smiltenes Sporta centram un Vairim Krauklim šogad liels atbalsts ir Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co”. Apvienojoties entuziastiskiem, enerģijas pilniem, sportu mīlošiem un zinošiem cilvēkiem, ar vērienu tiks aizvadīts “Smiltenes triatlons 2020”.

Viens no sacensību rīkotājiem Vairis Krauklis informē, ka sacensību dienā būs slēgts Niedrāja ceļa posms no Smiltenes tehnikuma garāžām līdz zemes ceļam, kas ved uz Spicieri un “Smiltene Impex”. Riteņbraukšanas distances vedīs arī pa autoceļu uz Strenčiem. V. Krauklis aicina autovadītājus šī ceļa posmā no Smiltenes līdz Jaunklidzim būt saprotošiem, redzot sacensību dalībniekus kopējā satiksmē. Tas pats attiecas uz gājējiem Vecajā parkā. “Ja svētdien redzat garām skrienam vai ar velo braucam triatlona dalībniekus, droši atbalstiet, uzsaucot ko uzmundrinošu un aplaudējot! Aicinu skatītājus ne vien vērot peldēšanu Tepera ezerā, bet arī doties uz stadionu, kur no tribīnēm varēs skatīties riteņbraukšanu. Svarīga piebilde apmeklētājiem – joprojām valstī pastāv ierobežojumi, kas saistīti ar “Covid-19”, tāpēc būsim atbildīgi un katrs ievērosim divu metru distanci. Uz tikšanos jau šo svētdien!” triatlonu Smiltenē aicina apmeklēt V. Krauklis.

UZZIŅAI

Dalībnieku kopējais skaits 314

No Smiltenes novada piedalīsies: Oskars Cimermanis, Andris Laganovskis, Dāvis Krauklis, Vilis Mednis, Kārlis Brikmanis, Madara Ciemiņa, Iveta Kazaine, Aigars Savickis, Ilmārs Tupmacis, Mārtiņš Priedītis, Māris Puriņš, Jeļena Dombrovska, Uldis Velps, Jānis Augstkalns, Dzintars Harkins, Ivita Pērle, Dāvis Bajārs, Žanis Vasiļjevs, Sandis Eislers, Emīls Putniņš, Daira Heisele, Gatis Beinarovičs, Teodors Ciemiņš, Ričards Šteinbergs, Roberts un Markuss Krievāni

No Valkas novada piedalīsies: Dāvis Lozda, Artūrs Beiša

Sacensību “Smiltenes triatlons 2020” dienas plāns:

Pulksten 9 brīfings “Half-Ironman” dalībniekiem (iespējamas izmaiņas “Covid-19” dēļ)

No pulksten 9.10 līdz 9.50 tranzītzona atvērta visām grupām, izņemot LČ sprintu (750+20+5)

Pulksten 9.30 starts Bērnu triatlonam (SB, VB)

Pulksten 10 starts Jauniešiem 100+3+500 (F9, M9, F11, M11)

Pulksten 10.20 starts īsajā distancē 250+10+2,5 (F13, M13, F15, M15, F50, F60, M60, FO, MO, tautas jauktā stafete)

Pulksten 11 starts “Half-Ironman” (visām grupām un stafetei)

No pulksten 11.10 līdz 11.40 tranzītzona atvērta LČ sprinta grupām (750+20+5)

Pulksten 12 starts LČ sprintam 750+20+5 (F17, M17, F19, M19, F, M, F40, M40, M50)

Pulksten 14.30 apbalvošana Tautas, Jauniešu, Bērnu un LČ sprinta distancēm

Aptuveni pulksten 15.10 “Half-Ironman” uzvarētājs finišā

Pulksten 17 “Half-Ironman” apbalvošana