Šovakar TV - “Smiltenes novada Gada balva sportā” apbalvošanas ceremonija

Kanālā “ReTv” trešdienas, 10. februāra, vakarā pulksten 21:25 būs vērojama svinīgā apbalvošanas ceremonija “Smiltenes novada Gada balva” sportā. Tās laikā skatītāji un paši nominanti uzzinās balvu ieguvējus deviņās dažādās nominācijas. Ceremonijas garums sasniegs 50 minūtes.

Svinīgās apbalvošanas ceremonijas “Smiltenes novada Gada balva sportā” rīkotāji spējuši pielāgoties apstākļiem, piedāvājot apbalvošanas ceremoniju vēl plašākai auditorijai kā iepriekšējos gadus. Pirmo reizi par Smiltenes novada sporta varenumu ikviens varēs pārliecināties televīzijas ēterā.

Balvu pasniegšanas ceremonija būs vērojama kanālā “ReTv”. Tās sākums trešdienas vakarā gaidāms pulksten 21:25. Ceremonija gaidāma ļoti dinamiska. Balvas pasniegs īpaši izraudzītas personības starp kurām būs gan Smiltenes novada cilvēki, gan spilgtas Latvijas sporta un mūzikas personības.

Liela intriga gaidāma par balvu ieguvējiem astoņās no deviņām nominācijām. Neviens no nominantiem nav informēts par uzvarētājiem, tādējādi daudziem tas radīs papildus interesi un pozitīvu satraukumu. Kopējais ceremonijas ilgums sasniegs 50 minūtes. Lai arī ceremonija būs krietni īsāka kā klātienē ierasts, tomēr netrūks daudz sirsnības un mīlestības par Smiltenes novada sportā paveikto. Ceremoniju vadīs Toms Markss un Aigars Veldre, kuri pasākumu vada jau no gada balvas pirmsākumiem 2011. gadā.

Balvas tiks pasniegtas sekojošās nominācijās: Gada labākais sportists, gada labākā sportiste, gada labākais jaunais sportists, gada labākā jaunā sportiste, gada labākais amatieru sportists, gada sporta komanda, gada sporta notikums un balva par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā.

Šogad balvu par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā saņems ilggadējā Smiltenes sporta skolotāja Margarita Mikarta, kura darbam Smiltenes vidusskolā (iepriekš Smiltenes 2. pamatskolā, Smiltenes 2. vidusskolā un Smiltenes Centra vidusskolā) veltījusi vairāk 45 dzīves gadus. Cienījamā un joprojām aktīvā dāma sportiskās aktivitātēs iesaistījusi daudzus tūkstošus esošo un bijušo smilteniešu.

Pārējās nominācijās balvu ieguvējus noteica līdzjutēju balsojuma dalībnieki, Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas treneru, kā arī Smiltenes novada sporta pārvaldes balsojums.

Apbalvošanas ceremoniju “Smiltenes novada Gada balva sportā” ar Smiltenes novada pašvaldības atbalstu rīko Smiltenes sporta centrs. Par pasākuma vizuālo un video noformējumu augstākajā līmenī parūpējās “STV Studija”, bet informatīvie atbalstītāji – smiltene.lv, kā arī portāls un laikraksts “Ziemeļlatvija”.