Sporta objektus Smiltenes novadā atvērs pakāpeniski

Kopš pagājušās nedēļas vidus pakāpeniski tiek atvērti Smiltenes novada sporta objekti. Kā pirmās sporta norišu vietas, kas pieejamas treniņiem un nodarbībām, ir daudzfunkcionālā sporta kompleksā pie Tepera ezera un Smiltenes pilsētas sporta hallē.

“Ņemot vērā valdībā pieņemtos lēmumus par fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās rekomendācijas par sporta norises vietām un Smiltenes novada domes 13. maija rīkojumu Nr.3.19/72, pašvaldības sporta bāzēs atsākas organizētie grupu sporta treniņi, kā arī iedzīvotājiem iespēja veikt individuālās nodarbības,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Smiltenes novada Sporta centra vadītājs, vieglatlētikas treneris Guntars Markss neslēpj, ka sporta sabiedrība bija noilgojusies pēc ierobežojumu atvieglojumiem, jo īpaši komandu sporta veidos. Atskatoties uz aizvadītajiem diviem mēnešiem ārkārtējās situācijas laikā, G. Markss tajos saskata arī vairākas pozitīvas lietas. “Protams, ģenerālais mīnuss ir sacensību atcelšana, šogad nenotiks plānotais Pasaules Junioru čempionāts un Eiropas Jauniešu čempionāts vieglatlētikā. Taču notikušās pārmaiņas Latvijā un pasaulē apliecināja, ka ātri spējam pielāgoties jauniem apstākļiem. Kā jau esmu izteicies iepriekš, mani audzēkņi individuāli ar stundu intervālu trenējās mežā pie Tepera ezera, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Ticu, ka šis darbs vēlāk nesīs labus rezultātus. Šis laiks arī deva iespēju novērtēt, cik pateicīga Smiltenē un tās apkārtnē ir infrastruktūra fiziskām aktivitātēm. Daudzi izmantoja slēpošanas trases ceļu, kas ir mežā aiz kartingu trases. Ceru, ka tas aktualizēs ātrāk pabeigt projekta pirmo kārtu, kurā ietilpst ceļa asfaltēšana viena kilometra garumā, tādējādi skrituļotājiem un rollerslēpotājiem būtu vieta, kur trenēties, kamēr Tepera trasē braukā ar kartingiem,” saka G. Markss.

Ņemot vērā, ka ierasti maijā noslēdzas iekštelpu sportiskās aktivitātes, G. Markss gan iedzīvotājus, gan citus trenerus mudina treniņu procesus aizvadīt dabā svaigā gaisā, izmantojot Tepera stadionu, sporta laukumu pie Smiltenes vidusskolas vai trases ceļu.

Viņš stāsta, ka audzēkņi šo mēnešu laikā jau ir raduši distancēties, tāpēc arī turpmāk, aizvadot treniņus stadionā, vieglatlētikas treneris problēmas nesaskata. “Diemžēl, ieejot veikalā, tāpat kāds pa diagonāli pasniegsies pēc piena pakas. Distancēšanās noteikumi attiecas uz visām vietām, ne tikai sporta bāzām, tāpēc būsim piesardzīgi un ievērosim noteikumus,” aicina Smiltenes novada Sporta centra vadītājs.

Pagājušajā trešdienā Smiltenē aizvadīts pirmais OK “Azimuts” rīkotais treniņš “Uz veselību caur mežu”. “Iepriekš bijām paziņojuši par kārtību, kādā tie notiks, un noteikumiem, kas obligāti jāievēro ikvienam gan reģistrācijas un finiša zonā, gan mežā. Patiesībā biju ārkārtīgi pārsteigts, cik disciplinēti ir dalībnieki, visi visu ievēroja, pat automašīnas nolika ar intervālu, kāds bija prasīts noteikumos. Nekādas drūzmēšanās nenotika, pie reģistrācijas vienlaikus lielākais cilvēku skaits bija trīs. Lai ievērotu visas epidemioloģiskās prasības, no drošības viedokļa gatavojāmies ļoti rūpīgi. Atbrauca arī policija, lai noskaidrotu, ko mēs šeit darām un vai viss tiek ievērots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Todien laikā no pulksten 15 līdz 20 tika aizvadīti trīs treniņi, kopumā tajos piedalījās 72 cilvēki. Nākamais treniņš notiks 20. maijā, marķējums Strenču ceļa 8. kilometrā,” laikrakstam stāsta sertificētais orientēšanās treneris Māris Stabiņš.

Smiltenes novada dome vērš uzmanību, ka, ņemot vērā, ka pašvaldībai nav iespējams veikt nepieciešamos dezinfekcijas pasākumus, āra trenažieru un bērnu laukumi apmeklētājiem nav pieejami. Nosacījumi to izmantošanai var mainīties atbilstoši situācijai un valstī noteiktiem ārkārtējās situācijas ierobežojumiem, to mazināšanai vai pastiprināšanai.

“Aicinām ikvienu apmeklētāju atbildīgi izturēties pret noteikto kārtību, ievērot pieļaujamo cilvēku pulcēšanās skaitu, divu metru distanci un personīgo higiēnu. Būsim atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību,” vēlreiz par svarīgāko šajā laikā atgādina M. Mūze.

Noteikumi ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Stadionā ir atļautas sporta nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:

fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota

savstarpēja vismaz divu metru distance;

fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas, kas jaunākas par septiņiem gadiem;

vienā treniņgrupā var atrasties ne vairāk kā 25 personas;

organizētas grupu nodarbības var notikt tikai sertificēta trenera vadībā;

kopā stadiona teritorijā drīkst atrasties ne vairāk kā 50 personas;

stadionā nevar atrasties sporta nodarbībās neiesaistītas personas;

personām, kas vecākas par 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personām ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās, ievērot īpašus piesardzības pasākumus, piemēram, izvairīties no stadiona apmeklējuma;

stadionā nedrīkst atrasties personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;

pirms katras organizētās grupas nodarbības uzsākšanas treneris vai atbildīgā persona, kā arī ikviens individuāls apmeklētājs veic ierakstu stadiona apmeklētāju uzskaites žurnālā;

apmeklētājiem nav atļauts izmantot dušas un garderobes;

apmeklētājiem ir jāievēro spēkā esošie kārtības noteikumi stadionā;

stadiona apmeklētājiem stadiona izmantošanas laiks darbadienās ir no pulksten 9 līdz 20, sestdienās no 9 līdz 16, svētdienās – slēgts.



Pludmales volejbola laukumos ir atļautas sporta nodarbības, ievērojot šādus nosacījumus:

fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance;

fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas, kas jaunākas par septiņiem gadiem;

laukumos un laukumu teritorijā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 25 personas;

laukumu teritorijā nedrīkst atrasties personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;

apmeklētājiem laukumu izmantošanas laiks ir no pulksten 9 līdz 22.



Smiltenes sporta halles trenažieru zāles izmantošanas noteikumi ārkārtējās situācijas laikā: