Telpu futbolā pārsteidz “Namejs”

Smiltenes sporta hallē pērnā gada nogalē, 29. decembrī, aizvadīts Vidzemes – Smiltenes telpu futbola čempionāta 2. posms, kurā sacentās 10 komandu.



Pēc sacensību 1. posma rezultātiem komandas tika sadalītas divās grupās, no katras grupas izkļuva divas komandas, informē čempionāta organizators Arnis Platpīrs.

A grupā tās ir komandas “Skorpions” (1. vieta savā grupā) un “FK Smiltene 2003” (2. v.), B grupā – “Kvartāls” no Valmieras (1. v.) un “Namejs” no Smiltenes novada (2. v.).

Pirmajā pusfināla spēlē “Skorpions” ar rezultātu 4:1 uzvarēja “Nameju”, bet otrajā pusfināla spēlē “Kvartāls” uzveica “FK Smiltene 2003” ar rezultātu 5:1.

Pusfināliem sekojošajā spēlē par 3. - 4. vietu komanda “Namejs” uzvarēja “FK Smiltene 2003” futbolistus soda sitienu sērijā ar rezultātu 3:2. Posma finālā laukumā satikās komandas “Kvartāls” un “Skorpions”. Saspringtā, līdzvērtīgā spēlē “Skorpions” ar 3:1 uzvarēja “Kvartāla” futbolistus.

“Par otrā posma lielāko pārsteigumu parūpējās komanda “Namejs” (šās komandas skaitliskajā vairākumā ir futbolisti no Variņu pagasta – redakcijas piezīme), kas spēja izkļūt no grupas un izcīnīt 3. vietu posmā. Pirmajā posmā šī komanda ierindojās 10. vietā. Tas norāda uz to, cik komandas ir līdzvērtīgas un cik ļoti svarīgi ir sīkumi un noskaņošanās uz katru spēli, jo katrs punkts beigās ir svarīgs,” komentē A. Platpīrs.

Šobrīd turnīra līdere ir komanda “Skorpions”, kas čempionāta pirmajā un otrajā posmā nav piedzīvojusi nevienu zaudējumu un pamatoti atrodas čempionāta vadībā.

Kopvērtējumā pēc diviem posmiem komandas sarindojušās šādā secībā: 1. “Skorpions” (2 punkti), 2. “Kvartāls” (4 punkti) , 3. “Smiltenes vidusskola” (10 punkti), 4. “FK Valka” (11 punkti), 5. vietu ar vienādu punktu skaitu – 12 – dala “FK Smiltene 2003”, “Smiltenes CSKA” un “FK Valka 2”, 8. “Namejs” (13 punkti), 9. “Veterāni” (16 punkti), 10. “Mēri” (18 punkti).

Čempionāta rezultatīvākie spēlētāji šobrīd ir R. Apsītis (“Kvartāls”) ar 20 gūtiem vārtiem, R. Rullis (“Skorpions”) ar 16 vārtiem, V. Vēlme (“Kvartāls”) ar 15 vārtiem un D. Gaigals (“Skorpions”) ar 13 vārtiem.

Čempionāta trešais posms notiks 9. februārī Valkas sporta hallē. Sākums – pulksten 9.