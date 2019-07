Triatlons Smiltenē jau šonedēļ! Smiltenieši iedvesmo iedzīvotājus uzdrīkstēties piedalīties

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka otro gadu Smiltenē pie Tepera ezera notiks Latvijas kausa posms triatlonā sprinta distancē. 21. jūlijā gaidāmajām sacensībām reģistrēties var elektroniski sportlat.lv. Sacensību direktors Vairis Krauklis aicina smilteniešus, novadniekus un kaimiņu novada aktīvos iedzīvotājus pieņemt izaicinājumu un startēt izturības sacensībās – triatlonā. Sacensību sākums pulksten 12.

Sportlat.lv var gan iepazīties ar sacensību nolikumu, gan pieteikties sacensībām, taču “Ziemeļlatvija” saviem lasītājiem piedāvā divu iedvesmojošu un aktīvu smilteniešu pieredzes stāstus.







Smilteniešus vajadzētu pabikstīt un sapurināt

Vineta Veismane, masiere

- Man visu mūžu ir paticis sportot, esmu vienmēr to darījusi sava prieka pēc – braukusi ar velo, skrējusi un peldējusi. Smiltenē pirms gada bija mans pirmais triatlons. Tā bija superīga iespēja to visu salikt kopā vienās sacensībās un pamēģināt. Beidzot tas notika pie mums, Smiltenē, par ļoti draudzīgām naudiņām. Ja kas tāds notiek savās mājās, kur katru stūrīti, bedrīti, kalnu un leju pazīsti, azarts pamēģināt ir vēl lielāks.

Atšķirībā no citiem, man grūtākā bija skriešana, jo peldu regulāri un sacensībās tas ir pašā sākumā, distance nav gara. Vienīgi sava vieta jāizcīna, visiem jāpeld tā kā kurkulīšiem barā, jācīnās par savu eksistenci virs ūdens. Sacensībās būtu jāpeld sportiski – kraulā. Sākumā visi tā arī dara, kad vairs nav spēka, tad galvenais vispār ir nopeldēt. Piedalīties patiešām ir forši, tā ir uzdrīkstēšanās nebaidīties. Manuprāt, Smiltenes pusē ļoti daudzi cilvēki sporto, prot peldēt, brauc ar velo, skrien, bet kāpēc to baidās te parādīt – nezinu. Es to darīju ar prieku, caur smiekliem un visādiem starpgadījumiem. Lai kā gatavojos un domāju par šo pasākumu, ka visu inventāru būšu salikusi un paņēmusi līdzi, beigās izrādījās, ka pie vīra esmu atstājusi maiņas apavus. Arī pēc peldēšanas, steigā uzskrienot augšā maiņas koridorā, vairs savu riteni nevarēju atrast. Visi riteņi bija vienādi raibi. Ja iepriekš tam nav iets cauri, nevar paredzēt, kas atgadīsies. Tas ir foršs piedzīvojums, man nebija īpaša mērķa sasniegt kādu rezultātu un būt uz pjedestāla, kaut beigās uz tā kāpu. Arī dēls toreiz gribēja piedalīties, taču viņam bija jāspēlē futbols. Kas zina, varbūt šogad sanāks. Viņam kā pusaudzim, protams, ir svarīgs rezultāts un medaļa, taču grupā piedalās spēcīgi dalībnieki no Daugavpils, kur šim sporta veidam ikdienā speciāli trenējas. Smilteniešus vajadzētu pabikstīt un sapurināt, lai nāk un piedalās, nav jau jākonkurē ar Daugavpili, bet varam paši savā starpā. Cepuri nost Vairim, ka uzņēmies kaut ko tādu! Pat nezināju, ka vēsturiski mums šādas sacensības jau ir notikušas.

Būt aktīviem ikdienā ir ļoti svarīgi, tā ir visa dzīve. Kā saka – kustībā ir dzīvība.







Parks ir ļoti baudāms un peldēt ap strūklaku – pavisam īpaši

Iveta Kazaine, bērna kopšanas atvaļinājumā

- Pagājušajā vasarā Smiltenē bija mans trešais triatlons, pirmajos divos piedalījos Valmieras pusē Vaidavā. Kā gan varētu Smiltenē nepiedalīties? Smiltenes triatlona rīkotājs Vairis Krauklis šo ideju jau labu laiku iepriekš perināja. Atceros, ka, braucot uz sacensībām, viņš teica – būtu labi, ja Smiltenē notiktu triatlons. Nezinu, cik gadu pagāja, bet viņam tas izdevās.

Pērn Latvijas čempionātā triatlona sprinta distancē Smiltenē, tautas klasē sieviešu konkurencē uzvarēju, bet tāds nebija mans mērķis. No visas distances ļoti baudāms bija parks, kurā norisinājās skriešana, un Tepera ezera strūklaka, ap kuru bija jāpeld. Tas bija ļoti skaisti un interesanti, jo, peldot tuvāk, virsū šļakstījās ūdentiņš.

Jāatzīst, ka es īpaši negatavojos sacensībām, jo pagājušajā vasarā visas rūpes un laiku veltīju dēlam, kurš bija pavisam maziņš. Pirms triatlona ezerā biju ielīdusi vienu reizi, lai pārliecinātos, vai vispār turos virs ūdens. Velosipēdu arī biju izmantojusi salīdzinoši maz, tikai nedaudz paskrējusi. Ieslēdzās patriotisms – man nebija svarīgs rezultāts, bet gan atbalstīt Vairi, kurš uzņēmās rīkot ko šādu pie mums. Savējie ir jāatbalsta, lai arī uz priekšdienām Smiltenē būtu triatlons. Ja pati nebūtu varējusi piedalīties, noteikti dotos skatīties. Tā kā startēju tautas klasē, pēc tam vēl noskatījos sporta klases dalībnieku sniegumu distancē.

Man viss sanāca bez īpašas gatavošanās. Tās nebija mokas, jo visu uztvēru ar prieku. Triatlonā jāsāk ar peldēšanu, tad turpina ar riteņbraukšanu un noslēdzošā ir skriešana. Man, izkāpjot no ezera un skrienot uz mix zonu, vēl bija tāda peldoša sajūta. Ātri jāpagūst saģērbties, uzlikt ķiveri un uzvilkt apavus. Tā kā man nav šosejas velosipēda, braucu ar savu MTB. Minot pedāļus, sapratu, ka nedrīkst baigi spiest, lai kājas nepiedzen, jo skriet tad būs vēl grūtāk. Uzsākot skriet, pašai bija sajūta, ka kājas piedzītas, smagas un uz priekšu virzos lēni. Bet pēc brīža noķēru parkā vienu, otru, sajūta kļuva labāka. Protams, nezināju, cik meiteņu man vēl ir priekšā, jo peldot jau to nevar izkontrolēt. Tad ieslēdzās azartiņš.

Kopējā atmosfēra gan triatlonā, gan citos sporta pasākumos ir fantastiska. Dalībnieki savā veidā ir konkurenti, taču draudzīgi. Tāpat kā es, arī viņi ir citos sporta pasākumos – kāds riteņbraukšanas sacensībās, vēl kāds skriešanas. Pakāpeniski šos cilvēkus iepazīsti un rezultātā izveidojas draudzīgas attiecības. Triatlonā pagājušajā gadā Smiltenē nemaz tik daudz vietējo nepiedalījās. Vēl ir laiks sagatavoties, noteikti iesaku izmēģināt. Nekur nav jābrauc, viss uz vietas, pērn Smiltenes novada iedzīvotājiem vēl bija atlaides dalības maksai. Mēs taču varam jebkurā vakarā izpeldēt gar strūklaku, pamēģināt nobraukt gabaliņu pa Niedrāja ceļu un izskriet Veco parku. Šogad es arī piedalīšos, esmu nedaudz vairāk ielīdusi ūdenī un paskrējusi. Esmu arī ierunājusies citiem smilteniešiem, lai pieņem sev jaunu izaicinājumu. Patīkamas emocijas un adrenalīns būs garantēts.



UZZIŅAI

Triatlons ir sporta daudzcīņas sacensības, kurās dalībnieki vienu pēc otras veic dažāda garuma peldēšanas, riteņbraukšanas un skriešanas distances. Par triatlona sacensību uzvarētāju kļūst tas sportists, kas visātrāk pieveic distanci un uzrāda labāko kopējo laiku, ieskaitot pārejas no vienas sporta disciplīnas uz nākamo.

Latvijas triatlona kustība intensīvi attīstās pēdējos gados, un 2010. gadā tika uzstādīts triatlona sacensību dalībnieku rekords, kad 18. jūlijā Vaidavas triatlonā dažādās distancēs bija pieteikušies vairāk kā 400 dalībnieku. Latvijas Triatlona federācijas izsniegtās licences 2013. gada sezonā bija izņēmuši 205 sportisti dažādās vecuma grupās.

Latvijā nozīmīgākajām vajadzētu būt Latvijas čempionāta sacensībām Olimpiskajā un Sprinta distancē, taču populārākās ir Vaidavas triatlons, kas 2010. gadā pulcināja 400 dalībnieku, kas ir Latvijas triatlona sacensību rekords.

Izmantotie resursi: wikipedia.lv