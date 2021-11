Uz priekšlaicīgi noslēgto futbola sezonu atskatoties

Valstī izsludinātā “lokdauna” dēļ šogad priekšlaicīgi noslēdzās Latvijas Futbola federācijas rīkotie Latvijas čempionāta zemāko līgu turnīri, par lēmumu tos apturēt LFF paziņoja 22. oktobrī. Sezonu priekšlaicīgi bija spiesti beigt FK “Valka”, kā arī FK “Smiltene/BJSS” abas komandas.

Noslēdzot visus zemāko līgu turnīrus, LFF nolēma noteikt vietu sadalījumu turnīru tabulās, piemērojot koeficientu. Koeficients tika aprēķināts, sadalot komandas iegūto punktu skaitu ar komandas nospēlēto spēļu skaitu.

Pēc trešās līgas reformas, kas notika pirms šī gada čempionāta, Valkas vienība no Vidzemes zonas nonāca ziemeļu zonā, kur astoņu komandu konkurencē ar 12 punktiem ierindojās piektajā vietā, tomēr, ņemot vērā aprēķināto koeficientu, valcēnieši galarezultātā ieņēma sesto vietu aiz Cēsu futbolistiem, kam bija tikpat punktu, tomēr divu spēļu summā cēsnieki panāca sev labvēlīgu rezultātu, Valkā nospēlējot 0:0, bet Cēsīs svinot uzvaru ar 3:1.

Aiz sevis turnīra tabulā valcēnieši atstāja DSVK “Traktors” un “Alberts” futbolistus. Pagājušajā gadā valcēnieši Vidzemes zonā palika pēdējā, septītajā vietā.

“Šosezon esam izdarījuši lielu darba apjomu gan laukumā, gan ārpus tā. Ir dota iespēja daudziem Valkas jauniešiem pierādīt sevi un pārbaudīt spēkus laukumā. Lai gan centās visi, tomēr ne visi to izmantoja pilnībā. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, esam būtiski uzlabojuši sniegumu laukumā. Lai to parādītu arī uz rezultāta tablo, jāturpina krāt pieredze un vīrišķīgs rūdījums. Katru gadu mēģinām spert pa solītim uz priekšu ‒ šosezon, manuprāt, tas ir izdevies. Cerams, ka tā arī turpināsim!” kluba “Facebook” lapā aizvadīto sezonu komentē komandas treneris un brīvprātīgais futbola entuziasts Raivis Graņics.

Trešās līgas un Latvijas kausa izcīņas kopumā aizvadītajās 15 spēlēs Valkas futbola klubu pārstāvēja 28 spēlētāji, visās spēlēs laukumā devās spēlējošais treneris Raivis Graņics un komandas rezultatīvākais spēlētājs Roberts Teters, kurš trešās līgas turnīrā atzīmējās ar 15 vārtu guvumiem, kas deva ziemeļu zonas trešā rezultatīvākā spēlētāja godu. Visvairāk minūšu laukumā aizvadīja R. Graņics, kopumā visā sezonā spēlējot 1350 minūtes. Liels uzsvars šogad tika likts uz gados jaunu spēlētāju iesaistīšanu pieaugušo komandā. Lielākā uzvara aizvadītajā sezonā izcīnīta viesos pret DSVK “Traktors”, uzvarot ar 6:3, lielāka sagrāve ‒ 1:10 ‒ piedzīvota viesos pret FK “Ķekava”/FK “Auda”.

“Atbildīgas spēles Latvijas kausa izcīņā” Valkas futbolisti, pateicoties labvēlīgai izlozei, turnīru sāka ar pirmā posma otro kārtu, kurā viesos pārspēja “Lielupes” futbolistus. No kausa izcīņas valcēniešus otrā posma pirmajā kārtā izslēdza otrās līgas vienība “Caramba Rīga”.

Ar atšķirīgām sekmēm Latvijas futbola čempionātā šogad spēlēja abas “Smiltenes/BJSS” komandas, kamēr dublieriem trešās līgas ziemeļu zonas turnīrā veicās cienījami, tikmēr pirmās komandas sniegums pirmajā līgā vērtējums kā neveiksmīgs.

FK “Smiltene/BJSS-2” trešās līgas ziemeļu zonas noslēguma tabulā ar 19 punktiem ieņēma ceturto vietu, no trešās vietas atpaliekot tikai par vienu punktu. Jāatgādina, ka 2020. gada trešās līgas Vidzemes zonas čempionātā smilteniešu dublieri ierindojās otrajā vietā, tātad pēc līgas reorganizācijas komandai kritums par divām vietām.

Smiltenes otrā komanda ar pozitīvu bilanci aizvadīja abas spēles pret FK “Valka” – uzvarot viesos ar 3:2, savā laukumā cīnoties neizšķirti 3:3. Divi lielākie zaudējumi tika piedzīvoti pret FK “Ķekava”/FK “Auda” – viesos ar 3:10, un pret FK “Pļaviņas DM”, viesos ciešot sagrāvi ar 0:8, kamēr pie lielākā panākuma pieskaitāma uzvara savā laukumā 6:5 pār turnīra vicečempioniem, spēcīgajiem Valmieras “FC Gauja” futbolistiem.

Labākais vārtu guvējs Smiltenes otrās komandas rindās ar sešiem vārtu guvumiem bija Ričards Rullis, pieci vārti Valtera Gaismiņa kontā.

Neveiksmīga sezona “Optibet Nākotnes līgas” čempionātā šogad izvērtās Smiltenes pirmajai komandai, kas desmit komandu konkurencē ieņēma pēdējo vietu un šobrīd ir spiesta gaidīt lēmumu par palikšanu pirmajā līgā vai izkrišanu no tās. Smilteniešus no spēlēšanas otrajā līgā var glābt situācija “Optibet Virslīgā”, kuru šogad pabeidza septiņas komandas. Ja LFF vēlas nākamsezon valsts čempionāta augstākās līgas turnīru aizvadīt ar desmit komandām, no pirmās līgas uz virslīgu būtu jāpārceļas pirmo triju vietu ieguvējām. Šāds scenārijs, iespējams, ļaus FK “Smiltene/BJSS” saglabāt vietu pirmajā līgā. Lēmumu LFF pieņems šī gada izskaņā vai nākamā sākumā.

Sezonu smiltenieši sāka daudzsološi, pirmajās trijās spēlēs divreiz uzvarot un vienreiz cīnoties neizšķirti, tomēr turpinājumā, līdz pat sezonas noslēgumam, komanda neizcīnīja nevienu uzvaru, piedzīvojot deviņus zaudējumus un divreiz cīnoties neizšķirti. Galarezultātā Smiltenes komanda ar deviņiem punktiem stabilā pirmās līgas pēdējā vietā. Atgādinām, ka 2020. gada nepabeigtajā sezonā Smiltenes pirmā komanda deviņu komandu konkurencē ieņēma astoto vietu.

Lielākā smilteniešu uzvara – pirmās kārtas panākums savā laukumā ar 5:0 pār Saldus SS/”Leevon”, lielākās sagrāves piedzīvotas viesos – 0:7 pret FK “Auda” un 0:8 pret SK “Super Nova”.

Komandas rezultatīvākais spēlētājs ar pieciem vārtu guvumiem Edgars Jansons, četri vārti Ričardam Rullim.

Latvijas kausa izcīņā Smiltene piedalījās tikai ar pirmo komandu, otrā posma pirmajā kārtā viesos ar 6:0 sagraujot ASK “Kadaga”, otrā posma astotdaļfinālā ar 2:0 pārspējot “JFC Jelgava”, no izcīņas izstājoties TOP 16 astotdaļfinālā, kurā ar 0:3 atzina virslīgas kluba FK “Liepāja” pārākumu.