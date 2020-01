Valcēniete Dārta Zunte ar panākumiem startē Eiropas kausa izcīņā

Pagājušās nedēļas nogalē Siguldā notika Eiropas kausa izcīņas posms skeletonā, kur veiksmīgi startēja valcēniete Dārta Zunte. Viņa izcīnīja otro vietu un sudraba medaļu.

“Ja raugāmies uz šīm sacensībām kopumā, esmu priecīgs, ka izdevās apbraukt nebūt ne vājas pretinieces, kurām iepriekš zaudēts. Tās ir Krievijas, Vācijas un Itālijas vadošās sportistes,” komentē Dārtas tēvs Andris Zunte.

Tendences ir cerīgas

Šajās sacensībās uzvarēja Dārtas komandas biedrene Endija Tērauda. “Ja rēķina tīri matemātiski, divu braucienu summā atpalicība no Endijas ir starta ieskrējienā. Ja Siguldā divu braucienu summā šī atpalicība bija 0,15 sekundes, tā jāreizina ar divi un trasē, pat ļoti labi izbraucot, to atgūt grūti. Tātad šī brauciena komponente noteikti jāuzlabo, lai uzvarētu savu komandas biedreni,” komentē A. Zunte. Viņš piebilst, ka tendences ir cerīgas, un īpašs prieks, ka Dārta otro braucienu veica vislabāk no visām konkurentēm. Pirmajā braucienā vairākās virāžās pieļautas sīkas kļūdiņas, kas atspoguļojās rezultātā. Pēdējo divu nedēļu darbs, ieskaitot arī Austriju, kur fiziskās sagatavošanas treneris un arī vecāki bija līdzās, lēnām, bet dod rezultātus.

Uz vecāku pleciem

Sliktā lieta ir tā, kā uzskata Andris, ka pārmetumus pelna Latvijas valsts politika . “Joprojām nevaru pieņemt, ka pasaules mēroga mačos sportistei jāpiedalās bez trenera, bez viņa padoma un atbalsta. Nav pieņemami, ka valsts nevar atvēlēt algu trenerim, kurš palīdz analizēt situācijas. Austrijā Dārta startēja bez trenera, un jaunie sportisti pēc savām sajūtām nespēja atšifrēt, kā izbraucama tā vai cita virāža, šajās sacensībās tā bija devītā. Šis apstāklis dotu iespēju cīnīties, ja ne par vietu trijniekā, tad sešniekā noteikti. Nezinu, vai nākotnē kaut kas kardināli mainīsies, taču nav normāli, ka viss gulstas uz vecāku pleciem, viņu iniciatīvām, vēlēšanos, gribēšanu un līdzekļiem. Pagaidām viss gulstas uz sportistu neatlaidību, vecāku naudu un, ja Dievs dod, uz veiksmi,” analizē A. Zunte. Viņš atzīst, ka pēdējiem startiem Siguldā tika atrastas iespējas un līdzekļi, lai noalgotu treneri un padomdevēju, kas cieši saistīts ar skeletonu un vienu no pasaules labākā sportista Martina Dukura ģimeni. Šis apstāklis noteikti palīdzēja gan Dārtas, gan Krista Netlausa startam. Ja gribam kaut ko sagaidīt no savas valsts sportistiem, tad vismaz šāda prakse jāturpina. Jāpiebilst, ka līdzšinējais Siguldas jauno sportistu treneris Gints Dzērve darbojas ar jaunajiem skeletonistiem – Latvijas Jaunatnes olimpiskās izlases dalībniekiem.

Sacensību maratons turpinās

Atgriežoties nedaudz pagātnē, jāatceras, ka Insbrukas trasē Austrijā Dārta izcīnīja 9. un 11. vietu 26 braucēju konkurencē.

Tas nenozīmē, ka viss ir tik vienkārši, kā izklausās. Ja skatām pēc sarežģītības, tad Insbrukas trase nav grūta, un tajā piedalās ļoti daudz dalībnieku. Tur pat skolas programmā noteikts, ka pa ledus reni jānobrauc ikvienam ar skeletonu vai kamanām no junioru starta vietas. Protams, nobraukt var, bet labi nobraukt ir ilgstošos treniņos krāta meistarība un daudzu citu apstākļu kopsumma. Esot Insbrukā, Andris un Anete Zuntes varēja salīdzināt, cik lielas komandas darbojas citu valstu sportistu labā, par viņu materiālo nodrošinātību. Secinājums – esam atpalikuši kosmiskos attālumos.

Jau nākamsestdien un svētdien Dārta piedalīsies sacensībās Altenbergā Vācijā, kur notiks divi pēdējie Eiropas kausa izcīņas posmi, un svētdien sportisti cīnīsies par Eiropas čempiona titulu un medaļām junioriem.