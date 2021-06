Valcēnietis Andris Dainis gūst 1. vietu Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā

Aizvadītājā nedēļās nogalē, 19. un 20. jūnijā, Valgā norisinājās Baltijas un Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā.

No Valkas novada piedalījās 3 sportisti – Agris Podiņš, Andris Dainis un Ainārs Mazurs.



Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā M70 – 74 grupā 1. vietu un medaļu ieguva valcēnietis Andris Dainis pievarot 30 km garu distanci 1 stundā un 8 minūtēs.



“Sacensību organizācija bija tiešām ļoti augstā līmenī un visi ir vienisprātis, ka šo tradīciju noteikti vajag turpināt. Tiešām patika ne tikai izvēlētās trases, bet arī attieksme un ieguldītais darbs no organizatoru puses,” komentē A. Dainis.



Paralēli Latvijas sacensībām norisinājās arī ilgi gaidītais Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, kas noticis pirmo reizi pēc 17 gadu pārtraukuma. 26 dažādās vecuma grupās piedalījās vairāk nekā 600 dalībnieki no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.



Sacensības norisinājās Valgas pilsētā un tās apkārtnē un to ietvaros tika noskaidroti arī visu trīs valstu nacionālie čempioni. Nopietns pārbaudījums visiem dalībniekiem bija arī spēcīgā svelme, kas pārsniedza +30 grādus.



Latvijas un Baltijas čempionātu šosejas riteņbraukšanā organizēja visu trīs Baltijas valstu riteņbraukšanas federācijas.



Plašāka informācija un sacensību rezultāti apskatāmi Latvijas Riteņbraukšanas federācijas oficiālajā tīmekļvietnē www.lrf.lv .





