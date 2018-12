Valkā norisināsies Ģenerāļa Pētera Radziņa ceļojošā kausa izcīņas sacensības šaušanā

Rīt, 13.decembrī no plkst. 9:00 Valkas stadiona šautuvē norisināsies Ģenerāļa Pētera Radziņa ceļojošā kausa izcīņas sacensības šaušanā no pistolēm.

Sacensības organizē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde ar mērķi, lai veicinātu sadarbību starp Valmieras garnizona teritorijā, kā arī kaimiņu garnizonos dislocētajām militārajām un valsts iestādēm, kā arī ar sportiskām aktivitātēm veicinātu Valsts vēstures izzināšanu.

Ierašanās sacensību norises vietā paredzēta no plkst. 8:30. Plkst. 9:00 sacensību atklāšana un instruktāža, plkst. 9:15 sacensību sākums.

Piedalīties sacensībās ir uzaicinātas komandas no Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras un Valkas iecirkņiem, no Valmieras cietuma, no Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Vidzemes iecirkņa, no Zemessardzes 22. kājnieku bataljona, no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras un Valkas brigādēm, no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona, no Igaunijas Republikas policijas (Valgas iecirknis), no Kaitseliit Valgamaa Malev, no Zemessardzes 27. kājnieku bataljona, no Valkas novada pašvaldības un no Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes.

Katrā komandā startē 4 dalībnieki, vismaz viena no kuriem ir sieviete. Katrs dalībnieks piedalīsies divos vingrinājumos: šaušana ar dienesta pistoli 15m distancē un šaušana ar dienesta pistoli 15m distancē uz laiku.

Katrā vingrinājumā tiks noteikta komanda, kura uzvarējusi. Summējot komandu iegūtās vietas, iegūs sacensību uzvarētāju kopvērtējumā. Individuāli pirmo, otro un trešu vietu ieguvējus abos vingrinājumos apbalvos ar diplomiem. Komandas par iegūtajām pirmajām, otrajām un trešajām vietām abos vingrinājumos tiks apbalvotas ar diplomiem un kausiem.