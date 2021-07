Valkā notiks karsējmeiteņu atvērtie treniņi

No 9.līdz 11.augustam Valkā notiks karsējmeiteņu komandas atvērtie treniņi, savā “Facebook” lapā informē Valkas karsējmeiteņu komandas trenere Alise Matuka.

“Ja arī tevi interesē dejas, esi gatava aktīvi darboties, ieguldīt laiku un darbu sevis attīstīšanā, lai uzstātos dažādos sporta un kultūras pasākumos ne tikai Valkas novadā, bet arī ārpus tā - tad pievienojies Valkas karsējmeiteņu komandas atvērtajiem treniņiem no 9.-11.augustam Valkā! To laikā Tev būs iespēja iepazīties ar mūsu lielisko kolektīvu, gūt priekšstatu par treniņu procesu un vēlāk kļūt par daļu no komandas!” rakstīts atvērto treniņu pieteikumā.

Pieteikties iespējams, zvanot Alisei Matukai uz tālruņa numuru 28628406.

Pieteikšanās meitenēm no 13 gadu vecuma. Vietu skaits ierobežots.