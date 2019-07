Valkā notiks Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā

31.jūlijā un 1.augustā Valkas stadionā norisināsies Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā, kurā piedalīsies spēcīgākās ugunsdzēsības sporta komandas no visas Latvijas. Aicinām ikvienu interesentu vērot čempionātu un atbalstīt sportistus klātienē!

Latvijas čempionāta ugunsdzēsības sportā ietvaros, 31.jūlijā pieaugušo konkurencē par čempiona titulu cīnīsies septiņas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Kurzemes, Latgales, Zemgales, Vidzemes reģiona brigādes, Rīgas reģiona pārvaldes un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas komandas, kā arī divas sieviešu komandas no Grobiņas un Tērvetes. Bet individuāli pieaugušu konkurencē startēs sportisti no Rīgas un Alsungas. Savukārt 1.augustā spēkiem mērosies desmit jauniešu komandas no Rīgas, Alsungas, Kuldīgas, Grobiņas, Alojas, Naukšēniem un Rūjienas.

Latvijas čempionātā medaļas tiks izcīnītas četrās ugunsdzēsības sporta disciplīnās – 100m šķēršļu joslas pārvarēšana, uzkāpšana ar āķkāpnēm mācību tornī, 4x100m ugunsdzēsības stafete un izvēršanās no motorsūkņa. Ugunsdzēsības sports apvieno vieglatlētikas un ugunsdzēsības elementus.

Visu pieaugušo vīriešu komandu dalībnieki ir VUGD amatpersonas vai darbinieki, kas ikdienā strādā par ugunsdzēsējiem glābējiem, inspektoriem, dispečerēm utt. 2017.gadā par Latvijas čempioniem ugunsdzēsības sportā kļuva Vidzemes reģiona brigādes komanda, sīvā cīņā pārspējot 2016.gada čempionus – Kurzemes reģiona brigādes komandu, bet godpilno trešo vietu ieguva – Latgales reģiona brigādes komanda. Aizvadītajā gadā, plašo meža ugunsgrēku dēļ, Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā pieaugušo konkurencē nenotika.

Pirmās oficiālās sacensības ugunsdzēsības sportā Latvijā notika jau 1937.gadā, bet Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā Vidzemē notiek jau kopš 2000.gada un tajā ik gadu starp VUGD struktūrvienībām norisinās sīva cīņa par medaļām. Sacensību organizatori (VUGD un Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija), paldies par atbalstu Latvijas čempionāta ugunsdzēsības sportā organizēšanā saka Valkas novada pašvaldībai, SIA “Valpro” un FN Serviss.