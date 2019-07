Valkā rīko svētkus zolmaņiem

13. un 14. jūlijā Valkas novada dome un biedrība “Atbalsts Valkai” organizē zolītes festivālu “Zolītes Dižsvētki Valkā”, kurā ļauts piedalīties ikvienam šīs spēles entuziastam.

Pasākuma organizatori informē, ka Dižsvētku ietvaros notiks individuālais reitinga turnīrs un tautas klases turnīrs. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 9 līdz 9.50. Pirmās kārtas sākums pulksten 10.

13. jūlijā dalībniekiem būs iespēja izvēlēties starp diviem turnīriem – tautas klases un reitinga turnīru. Tautas klases turnīrā nav ļauts piedalīties spēlētājiem no Latvijas Zolītes federācijas biedrības reitinga Top100. Dalības maksa būs atkarīga no turnīra veida un no reģistrācijas veida.

Reitinga turnīrā sacensību dienā dalības maksa būs 25 eiro. Tautas klases turnīrā – 15 eiro.

14. jūlijā notiks viens reitinga turnīrs – fināls pēc Latvijas Zolītes federācijas biedrības klasiskajiem noteikumiem. Finālam automātiski kvalificesies divas trešdaļas labāko spēlētāju no 13. jūlijā notikušā reitinga turnīra. No tautas klases turnīra finālam kvalificesies 10 labākie spēlētāji par pazeminātu samaksu – septiņiem eiro.

Valkas kultūras namā Dižsvētku laikā varēs iegādāties gan siltos ēdienus, gan darbosies bufete. Netālu no pilsētas kultūras nama būs iekārtota īpaša telšu vieta. Dalībnieki var savlaicīgi rezervēt naktsmājas gan Valkā, gan Valgā, gan lauku viesu mājās dažādās servisa un cenu kategorijās (informācija Valkas Tūrisma informācijas birojā – tālruņi 64725522, 26446602, e-pasts [email protected], www.visit.valka.lv).

Sacensību galvenais tiesnesis būs Arnolds Strazdiņš (29235464), otrais tiesnesis – Māris Koops (29424580).