Valkas novada iedzīvotāju veselībai un priekam

Kopš 14. oktobra Valkas novada bērnu–jaunatnes sporta skolas zālē Varoņu ielā 35B Valkā atsākas brīvais apmeklējums.

Skolas administrācija informē, ka ikviens interesents sporta zālē var ierasties otrdienās un ceturtdienās no pulksten 18.30 līdz 20.30 ar savu raketi un bumbiņu galda tenisa spēlēm un novusā. Abās nedēļas dienās lielais laukums ir brīvs no pulksten 19. Otrdienās to ļauts izmantot volejbolam, bet ceturtdienās aicināti basketbolisti.

Ieejas maksa par divu stundu nodarbību laiku bērniem līdz 18 gadiem ir 40 centu, bet pieaugušajiem 70 centu.