Valkas/Valgas masu skrējiens jau 23. reizi – šo piektdien

Šo piektdien, 11. septembrī, 23. reizi notiks masu skrējiens Valka/Valga. Valkas novada domes sporta speciālists Māris Koops informē, ka reģistrēties skrējienam iespējams vēl līdz ceturtdienas, 10. septembra, pulksten 20 interneta vietnē https://timesport.ee.



Reģistrējoties jānorāda vārds, uzvārds un dzimšanas gads. Dalības maksa reģistrējoties iepriekš ‒ divi eiro, uz vietas ‒ 3 eiro, 2002. gadā dzimušajiem un jaunākiem ‒ dalība bez maksas. Pirmo līdz sesto klašu skolēni var reģistrēties arī pasākuma dienā uz vietas no pulksten 14 līdz 15. Starti tiks doti no pulksten 15. Pārējiem reģistrācija un numuru izņemšana pie Pedeles upes glābšanas stacijas Valgā no pulksten 16.30 līdz 17.30. Starts tiks dots pulksten 18, un, ievērojot iepriekšējo gadu tradīcijas, priekšgalā stāvēs un skrējienu uzsāks aizvadītā gada pirmo trīs vietu ieguvēji. Tradicionāli pēc skrējiena tiks izlozēti 60 T krekli – 50 skrējējiem un 10 nūjotājiem.

Māris Koops aicina visus, arī jaunāko klašu skolēnu vecākus/pārstāvjus būt atbildīgiem un šajā ierobežojumu laikā reģistrēties iepriekš, lai uz vietas pasākuma dienā būtu pēc iespējas mazāka saskare vienam ar otru.