“Valkas vanagi” sacenšas Igaunijā

Motokluba “Valkas vanagi” sportisti guvuši atzīstamus panākumus Igaunijas čempionāta motokrosā pirmajā posmā, kas šomēnes notika Tartu apkaimē.

Jauniešu kategorijā vecumā līdz 25 gadiem uzvarēja Rojs Gredzens, šajā pašā kategorijā 2. vietu izcīnīja Niks Gredzens. Meiteņu grupā pārliecinoši labākā bija Suzanna Gredzena.

Open grupā uz pjedestāla kāpa tikai Latvijas sportisti. 1. vietu izcīnīja Renārs Karro (motoklubs “Ape”), 2. vietu – Rojs Gredzens, bet trešais labākais bija Niks Gredzens. “Valkas vanagu” braucējs Romāns Valtiņš ierindojās 4. vietā.

“Šis brauciens bija ievērojams ar to, ka Romāns Valtiņš virāžā izlidoja no trases un apmēram no četru metru augstuma piezemējās uz priekšējā rata. Viss beidzās labi, bez traumas,” stāsta “Valkas vanagu” pārstāvis Normunds Gredzens.

Igaunijas čempionātā startēja arī “Valkas vanagu” sportisti Ričards Stafeckis un Laimonis Stafeckis, abi uzvarēja tēvu un dēlu braucienā.