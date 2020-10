“Valkas vanagiem” divi čempioni

Pagājušajā sestdienā, 10. oktobrī, pavisam jaunā mototrasē Lubānā noslēdzās Latvijas motosporta federācijas (LaMSF) čempionāts “Zelta mopēds”. Sacensībās visas sezonas garumā piedalījās arī Valkas motokluba “Valkas vanagi” sportisti un izcīnīja divus čempionu titulus.



“Valkas vanagu” pārstāvis Normunds Gredzens stāsta, ka, neskatoties uz situāciju valstī, kas saistīta ar “Covid-19” vīrusa izplatību, sezonas noslēguma pasākums bija skaists un izdevies. Lubānas trase ir nesen izveidota un LaMSF sertificēta. Trases veidotāji arī padomājuši par mazākajiem pasākuma apmeklētājiem – tās teritorijā ierīkots bērnu rotaļu laukums un dažādas šķēršļu joslas.

N. Gredzens atzīst, ka pasākums bija ļoti labi organizēts, laikapstākļi braucējiem piemēroti – ne auksts, ne silts, bez nokrišņiem, bet pats šoreiz neesot piedalījies.

Ar viņa spēkratu uz startiem 16 plus un Open grupās noslēdzošajā “Zelta mopēda” posmā devās dēls Niks Gredzens. Kopumā abās grupās Nikam veicās labi – 16 plus grupā trešā vieta, Open grupā ceturtā un nopelnīts tituls “Starta karalis”. Abu grupu braucienos Nikam izdevās izcili starti, pēc kuriem ilgu laiku trasē braucis kā līderis, tik pietrūka veiksmes – kritiens apli pirms beigām Open grupā viņu izstūma no labāko trijnieka.

Sīva cīņa norisinājās arī meiteņu klasē, kur Suzanna Gredzena ar sīvāko konkurenti visu brauciena laiku bija vien mopēda tiesas attālumā. Savukārt otrajā braucienā pēc viņas konkurentes kritiena bija skaidrs, ka Suzanna ir uzvarējusi šīs sacensības un ir arī sezonas līdere – 2020. gada “Zelta mopēda” čempione.

Otrs “Valkas vanagu” kandidāts uz 2020. gada čempiona titulu grupā līdz 16 gadiem Ričards Stafeckis noslēdzošajā posmā Lubānā kopvērtējumā izcīnīja godpilno otro vietu.

Šobrīd “Valkas vanagi” gaida oficiālu čempionu paziņošanu – lielo apbalvošanu, bet par to, kad un kādā formātā tā būs, vēl nav zināms.