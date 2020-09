Valkas velo apvienībai "Velohooligans/Ķeizari 1"– pirmā vieta

Pagājušajā svētdienā, 27. septembrī, Talsos tika aizvadīts kārtējais Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu maratons, kurā izcilus panākumus komandu vērtējumā uzrādīja Valkas veloapvienība “Velohooligans/Ķeizari 1”. Šīs bija pirmās sacensības, kurās komandu kopvērtējumā Lielbāta tautas distancē Valkas komandai – Oskaram Ārgalim, Agrim Podiņam, Rihardam Riekam, Sergejam Kuncevičam un Uldim Platniekam – godpilnā pirmā vieta, līdz ar to pēc nobrauktiem trim posmiem LVM kalnu divriteņu maratona kopvērtējumā arī pirmā vieta. Vēl jānobrauc divas kārtas, un komandas mērķis ir līderpozīciju saglabāt.

Valkas veloapvienības “Velohooligans/Ķeizari 1” sportists Agris Podiņš atklāj, ka trasē Talsos jau bija nācies braukt – tikai pretējā virzienā, līdz ar to viss bija citādāk un pa jaunam. Sacensību trase – ļoti interesanta, dinamiska un pagrūta, starts tika dots pret kalnu, temps līderu grupai augsts un uzdevums bija to noturēt līdz galam. Kā panākumu atslēgu Agris min darbu ārpus sacensībām – treniņus, visas komandas stabilo sniegumu katram individuāli un atbalstītāju – SIA “Ķeizari-1”, “Valkas meliorācija”, Valkas novada domes, “Folkland home”, “Karcher garden and home” un “AM tools” servisa aprīkojuma veikala atspaidu. Arī tehnika nepievīla un rezultāts neizpalika.

Nākamais LVM kalnu divriteņu maratona posms notiks 11. oktobrī Ikšķilē, bet vēl pirms tā veloapvienība plāno piedalīties VIVUS.lv MTB maratonā Baldonē 3. oktobrī un 4. oktobrī skrējienā “Apkārt Zāģezeram”.

Sacensībās plaši pārstāvēta tika arī “VeloLifestyle/Smiltenes BJSS” komanda. Distancē “Mamma daba zēni un meitenes” vislabākos rezultātus uzrādīja komandas sportists Olivers Jēkabs Skrapcis.

Rezultāti

Lielbāta tautas distance:

4. Oskars Ārgalis, Velohooligans/Ķeizari1

7. Agris Podiņš, Velohooligans/Ķeizari1

26. Rihards Rieka, Velohooligans/Ķeizari1

44. Sergejs Kuncevičs, Velohooligans/Ķeizari1

54. Zigmārs Bērziņš, Velohooligans/Ķeizari1

58. Uldis Platnieks, Velohooligans/Ķeizari1

69. Endijs Ramanis, DAKO Ziemeļvidzeme





Mamma daba zēni un meitenes:

8. Olivers Jēkabs Skrapcis, VeloLifestyle/SmiltenesBJSS

16. Dāniels Apse, VeloLifestyle/SmiltenesBJSS

21. Mārcis Klieders, VeloLifestyle/SmiltenesBJSS

22. Eduards Pundurs, VeloLifestyle/SmiltenesBJSS

26. Linda Elizabete Brilte, VeloLifestyle/SmiltenesBJSS

27. Adrians Zaķis, VeloLifestyle/SmiltenesBJSS

40. Tomass Broms, VeloLifestyle/SmiltenesBJSS