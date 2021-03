Valkas volejbola klubā pārmaiņas un cerīgs skatiens nākotnē

Volejbola klubs “Valka”, kura vīriešu komanda vēl nesen spēlēja Latvijas Entuziastu volejbola līgā, šobrīd koncentrējas uz darbu ar jauniešu un sieviešu komandām, gatavojoties uzsākt āra treniņus.

Volejbola kluba “Valka” vīriešu komanda, kas vēl nesen cīnījās “Olybet” Entuziastu volejbola līgas 1. līgā, šobrīd spēlētāju trūkuma dēļ ir paņēmusi pauzi, lai sagaidītu, kad komandai varēs pievienoties perspektīvās U-14 komandas puiši.

“Dažādu subjektīvu iemeslu dēļ vairs nevarējām savākt pilnu vīriešu komandas sastāvu, tas ir, desmit līdz 12 cilvēkus. Komandas kodols trenēsies un spēlēs pludmales volejbolu, kamēr izaugs jaunieši, un tad atkal atgriezīsimies,” par pārmaiņām stāsta Valkas komandas treneris Jānis Bomiņš. “Varētu jau pasaukt spēlētājus no Rīgas, taču es uzskatu, ka Valkas klubā jāspēlē puišiem no Valkas un novada. Mums bija spēlētāji no Kārķiem, no Igaunijas, tas vēl ir pieņemami, bet, ja es skatos, kas notiek ar Valmieras futbola klubu, kur no valmieriešiem nav ne smakas, tad man tas nav pieņemami. Kad izaugs Valkas puiši, tad atjaunosim vīriešu komandu, ilgi vairs nav jāgaida.”

Jauno sezonu Latvijas volejbola čempionāta U-14 vecuma grupā uzsāka Valkas kluba nākotnes cerība – puiši, kas dzimuši 2006. un 2007. gadā.

“Lai nav nekur jābrauc prom, sarunāju aizvadīt divas spēles Valkā, tikāmies ar Rīgas Volejbola skolas un Vecumnieku novada domes sporta skolas komandām,” par pārtraukto sezonu stāsta treneris. “Visas trīs komandas aizvadīja savstarpējas spēles, un ar to arī sezona pārtrūka – neviena cita komanda pagaidām nav šosezon spēlējusi, un pagaidām nav zināms, kad atkal varēsim spēlēt.”

Tomēr rokas klēpī salikuši Valkas volejbolisti nesēž, tikko laika apstākļi ļaus, treneris plāno uzsākt treniņus svaigā gaisā.

“Tiklīdz nokusīs sniegs, uzvilkšu pludmales volejbola laukumos tīklus un sāksim trenēties,” nākotnes treniņu plānus atklāj Jānis Bomiņš. “Klubā trenējas apmēram 40 bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie, atsāksim pamazām trenēties “bīča” laukumos un gaidīsim, kad kaut kas atkal sāks notikt valstī.”

Treneris atklāj, ka kluba sieviešu komandai pavisam maz pietrūcis, lai sāktu dalību Igaunijas volejbola sacensībās.

“Esam izveidojuši apvienoto Valkas/Valgas sieviešu komandu, kurā spēlē piecas igaunietes, bet komandas kodolu veido mūsu volejbolistes,” par apvienotās komandas izveidošanu stāsta volejbola kluba “Valka” treneris. “Vēl mazliet, un būtu sākuši spēlēt Igaunijā, tomēr pandēmijas dēļ viss nobruka. Vasarā vismaz paguvām piedalīties divos turnīros Igaunijā. Trenēsimies, gatavosimies un gaidīsim.”