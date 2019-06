Vēl nepilns mēnesis līdz triatlonam

Pateicoties uzņēmīgajam smiltenietim Vairim Krauklim, otro vasaru Smiltenē notiks Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē. Šovasar tas gleznainajā Tepera ezera apkārtnē notiks 21. jūlijā. Pērn triatlonā piedalījās drosmīgākie smiltenieši, ne visi no viņiem ir labi peldētāji, izcili riteņbraucēji vai ātri skrējēji, taču tas viņus neatturēja no sevis pārvarēšanas un šī piedzīvojuma. Tieši tāpēc laikraksts “Ziemeļlatvija” uzrunāja Ivetu Kazaini, Vinetu Veismani, Aigaru Savicki un Vili Medni. Šoreiz par savām sajūtām, sportisko azartu stāsta kungi, par abām dāmām varēsiet lasīt kādā no nākamajiem laikraksta numuriem.

UZZIŅAI

Latvijas čempionāts triatlonā sprinta distancē

Sporta distance: 690+21+4,8 (FM 17,19, 40; M 50)

Tautas distance: 250+9+2,4 (FM 13, 15; F 50, 60; M 60, 70; FO; MO)

Bērnu distance: 100+3+500 (FM 9, 11)

Stafete

Pieteikšanās: elektroniski sportlat.lv

Papildu informācija: 29111638 (Vairis Krauklis)

Ir jāatbalsta Vaira uzņēmība

Vilis Mednis, bitenieks



- Smiltenē vajadzīgs kaut kas citādāks, interesantāks, atšķirīgāks. Tāds ir Latvijas čempionāts triatlonā. Paldies Vairim Krauklim, kurš mums ir ļoti uzņēmīgs. Ja kaut ko dara, tad izdara kārtīgi. Zinu, cik daudz no viņa prasa gatavošanās šim notikumam, kas pagājušajā vasarā daudziem sagādāja ļoti pozitīvas emocijas. Triatlons nav tik sarežģīts vai grūts, kā, iespējams, kādam no malas izskatās. Sprints ir pats īsākais no visām Latvijā notiekošajām triatlona distancēm. Klasikā būtu jāpeld pusotrs kilometrs, bet te Tautas klasē – tikai 250 metru. Šī ir īstā reize ikvienam izmēģināt triatlonu. Tas būs vienā elpas vilcienā, bet pozitīvās emocijas saglabāsies vēl ilgi. Mēs, Smiltenes triatlonistu pamatkodols, esam ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi. Ja nepieciešams kāds padoms, nekad neatteikšu. Pēc pieredzes varu sacīt, ka iepriekš vēlams patrenēties peldēšanā, kaut vai Niedrāja ezerā gar krastu, kur ar kājām var aizsniegt zemi, nopeldot konkrēto attālumu, lai pārliecinātos par savām spējām. Vēl jāpatur prātā, ka nevajag sasteigt. Riteņbraukšanas disciplīnā noteikti var izmantot tādu velosipēdu, kāds ir mājās.



Pats triatlonā piedalos jau sen, man šis izturības sporta veids patīk. 2018. gadā Latvijā savā vecuma grupā biju otrais. Pirmo reizi Smiltenē būs stafete, kurā nepieciešami trīs dalībnieki, katram no tiem būs jāveic tikai viena disciplīna. Tā ir lieliska iespēja draugiem kopā aktīvi pavadīt laiku. Vajag tikai vienu labu peldētāju, riteņbraucēju un skrējēju. Ja negrib piedalīties individuāli, tad triatlona stafete būs īstā. Gaidīsim savā bariņā!

Gandarījums noteikti ir daudz lielāks

Aigars Savickis, JIC 3. NN vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos

- Kādreiz, 90. gadu sākumā, nopietni trenējos. Vairākās triatlona sacensībās tiku godalgotās vietās. Pirmajā Latvijas čempionātā izcīnīju sesto vietu. Tagad pakustos, paskrienu, papeldu pārsvarā veselībai. Pērn Smiltenē triatlonā startēju Tautas klasē. Jāpiedalās, jāatbalsta savējie, sava pilsēta! Visā pasaulē triatlons ir ļoti populārs un interese tikai palielinās. Latvijā tas notiek pamazām. Interesantākais triatlonā ir tas, ka tiek apvienoti trīs izturības sporta veidi – peldēšana, riteņbraukšana un skriešana. Tie attīsta vispusību. Iespējams, jūs to nezināt, bet triatlona popularitāti raksturo tas, ka tādā sporta lielvalstī kā Vācija par populārāko un gada labāko sportistu tika atzīts tieši triatlonists.

Aicinu ikvienu smiltenieti un novada iedzīvotāju piedalīties sacensībās Smiltenē. Atmosfēra pasākumā ir ļoti laba, man trasē pat bija savi fani! Galvenais, lai no katras disciplīnas mācētu pa druskai. Ja cilvēks prot peldēt, tad viss būs kārtībā. Atliek tikai uzdrīkstēties! Tautas klasē ir jānopeld 250 metru, tas nav daudz. Par drošību nav jābaidās, jo līdzās ir glābšanas laiva. Tiklīdz tiek ārā no ezera, viss pārējais ir nieks – nobraukt savā tempā ar velosipēdu un noskriet. Pēc tam gandarījums noteikti būs daudz lielāks, nekā tikai skrienot vai peldot. Tautas klasē katrs to dara pēc savām spējām. Atklāšu, ka arī man riteņbraukšana un skriešana padodas labāk. Protams, protu peldēt, bet iet smagi. Tomēr tas neattur no dalības. Arī šogad būšu uz starta, bet jūs?