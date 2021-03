Veloapvienība ar pilnu pašatdevi gatavojas gaidāmajai MTB sezonai

Valkas veloapvienība “Velohooligans/Ķeizari 1” ir kalnu divriteņu komanda, kas izvirza sev augstus mērķus un tos sasniedz, ieņemot godalgotas vietas Latvijas nozīmīgāko sacensību sērijās.

Tāpat kā visā amatieru sporta kustībā, arī kalnu riteņbraukšanā amatieru līmenī iestājusies piespiedu pauze, tomēr Valkas veloapvienībai nav laika atpūsties un nogaidīt, jo komandas dalībnieki intensīvi trenējas, gatavojoties sezonai, kas agrāk vai vēlāk sāksies.

“Parasti kalnu divriteņu sezona Latvijā sākas aprīlī. Šobrīd tiek prognozēts, ka tas varētu notikt ne ātrāk par jūliju,” par gaidāmo kalnu divriteņu sacensību sezonu stāsta Valkas veloapvienības dalībnieks Agris Podiņš. “Šogad bija ļoti pateicīga ziema, lai varētu slēpot. Slēpojot tiek trenētas daudzas muskuļu grupas un pats galvenais – sirds muskulis, kas izturības sporta veidā, kāds ir mūsējais, ir ļoti svarīgs.”

Agris stāsta, ka sezonas laikā treniņi notiek sešas dienas nedēļā, šobrīd – mazākais trīs reizes.

“Mūsu komandā nav viena izteikta trenera, visi esam dalībnieki un katrs pats sev treneris. Ziemas periodā braucam uz velotrenažieriem, ar motociklu, slēpojam, vingrojam, trenējot dziļo muskulatūru,” par ziemas treniņu specifiku stāsta Agris. “Sezonas laikā trenējamies daudz vairāk – vienu dienu izpildām spēka vingrojumus, nākamajā trenējamies uz velotrenažiera, pēc šāda principa pamīšus trenējamies arī nākamās divas dienas, nedēļas nogalē piedalāmies sacensībās. Viena diena nedēļā atvēlēta atpūtai un spēku atgūšanai.”

Pērn “Velohooligans/Ķeizari 1” aizvadījuši savu otro sezonu, kuru Agris sauc par spilgtāko komandas pastāvēšanas vēsturē.

“Mūsu apvienības otrajā sezonā izdevās sasniegt labus rezultātus, pacīnīties kā līdzīgam ar līdzīgu ar tādām nopietnām komandām kā “DTG-MySport” un “VW komerctransports – Veloprofs.lv”,” par pagājušo sezonu stāsta Agris. “Igo Japiņa “Latvijas valsts mežu” pusmaratona sezonas kopvērtējumā komandu konkurencē ieņēmām pirmo vietu, Vivus.lv MTB sacensībās, kas ir daudz smagākas un tehniskākas, pusmaratona sezonas kopvērtējumā komandu konkurencē ierindojāmies otrajā vietā.”

Sagatavošanās un dalība kalnu divriteņu sacensībās prasa labu tehnisko nodrošinājumu, fizisko sagatavotību un atbilstoša velouztura lietošanu. Izmaksas ir dārgas, tāpēc Valkas komanda ir pateicīga saviem atbalstītājiem, kas ļauj cīnīties par augstiem rezultātiem.

“Kalnu divriteņus katrs no komandas dalībniekiem nodrošinājis sev pats, bet visas dalības maksas, ceļa izdevumus, veloformas, velouztura iegādi un citus komandas izdevumus mums palīdz segt mūsu atbalstītāji – “Ķeizari 1”, SIA “Valkas meliorācija”, “Folkland home”, Valkas novada dome, “Karcher Garden and home”, “Am tools” un “Lielbātas avots”. Esam ļoti pateicīgi mūsu atbalstītajiem, jo bez viņiem būtu neiespējami sasniegt to, ko esam sasnieguši.”

“Šobrīd trenējamies un gatavojamies sezonai, jo tādā sporta veidā kā mūsējais nevar gaidīt un sākt trenēties tikai tad, kad beidzot būs atļauts startēt, – mums jābūt fiziski gataviem, jātur sevi tonusā, tāpēc jātrenējas nepārtraukti,” skaidro Agris Podiņš. “Turpināsim gatavošanās darbu un gaidīsim sezonas sākumu. Ja šeit nekas nenotiks, skatīsimies Igaunijas virzienā, kur pret sportošanu valstij ir citādāka attieksme, un šobrīd izskatās, ka tur viss notiks.”