Velobrauciena “Baltic Chain tour” laikā būs satiksmes ierobežojumi Valkā un noslogots autoceļš

Valkas iedzīvotāju un viesu ievērībai – 15. augustā Valkā, Rīgas ielas posmā no Vienības gatves līdz pat Igaunijas robežai iespējami sastrēgumi. Iela tiks slēgta brīdī, kad sacensību dalībnieki būs 2–3 km attālumā no Valkas. Provizoriskais laika posms 14:40–14:50, bet viss atkarīgs no dalībnieku veiklības sacensību dienā.



Velobrauciena “Baltic Chain tour” dēļ būs būtiski noslogots ceļš posmā Valka–Smiltene–Valmiera–Strenči–Smiltene–Valka.

Karte – https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1O0Si2qx9R-IMxody5BocIRvM0NFRGtpQ&usp=sharing

Tehniskais gids (40. lpp. ir laiki) - https://balticchaintour.com/wp-content/uploads/2011/04/BCT-technicalguide.pdf

Informācija par pasākumu un video tiešraide – https://balticchaintour.com/

Atgādinām, ka velobrauciena “Baltic Chain tour” ietvaros 14. augustā no pulksten 15 līdz 17 norisināsies bērnu braucieni Valgā pie Pedeles bērnu rotaļu laukuma un no pulksten 16 līdz 18 – retro velo brauciens.