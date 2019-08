“Velohooligans” no Valkas uzvar 24h MTB kalnu divriteņu sacensībās

Aizvadītās nedēļas nogalē netālu no Priekuļiem ‒ Cēsu Olimpiskā centra Slēpošanas un biatlona centra teritorijā ‒ norisinājās “24h MTB” kalnu divriteņu sacensības, kurās uzvaras laurus četrinieku klasē plūca velobraucēju apvienība no Valkas “Velohooligans”. Velobraucēju apvienību šajās sacensībās pārstāvēja pēc velosacīkšu ranga četri no spēcīgākajiem braucējiem – Oskars Ārgalis, Agris Podiņš, Edgars Ārgalis un Uldis Platnieks.

Lēmumu par dalību 24h MTB kalnu divriteņu sacensībās puiši pieņēma pēc īsfilmas par aizvadītā gada 24h MTB sacensībām “Sāpju mežs” noskatīšanās. Lai gan filmas aprakstā ir minēts, ka tās ir Latvijā grūtākās MTB sacensības, kas arī atspoguļots filmā, tomēr tas šo četrinieku neatturēja no dalības sacensībās un visu izbaudīt uz savas ādas.

Četrinieku komandu starts tika dots 17. augusta pulksten 12. Pirmais trasē devās Oskars Ārgalis, nosakot sacensību tempu, pēc viena nobraukta apļa ‒ nākamais komandas dalībnieks, tā mainoties (kādam no komandas dalībniekiem jābūt trasē visu sacensību laiku), 24 stundās bija jāveic maksimāli daudz trases apļu. Komandas “Velohooligans” vidējais apļa laiks bija 23 minūtes, un 24 stundās tika nobraukti 62 apļi jeb 496 kilometri.

Agris Podiņš atklāj, ka trase bija salīdzinoši grūta, tā gāja starp kokiem pa sakņainām un mitrām takām, bija arī asfalta sekcija ar ievērojamiem kāpuma metriem, “gluži kā XCO – Olimpiskās krosa trases. Ja kopā saskaita trases kāpumu metrus, tad visa komanda 24 stundu laikā ir TIKPAT kā uzbraukusi Everestā. Ļoti svarīgi šajās sacensībās bija noturēt tempu, ar kuru tās uzsāktas, to arī veiksmīgi izpildījām, tā salaužot konkurentu komandas. Arī apgaismojumam šajās sacensībās ir būtiska nozīme – jau no astoņiem vakarā trasē bez gaismām nedrīkstēja doties.

“Šīs ir gan fiziski, gan psiholoģiski grūtākās sacensības, kurās esmu piedalījies. Pēc sacensībām jutos kā no centrifūgas izkāpis. Visdrīzāk šīs bija pirmās un pēdējās 24 stundu velosacensības, kurās piedalījos,” stāsta Agris.

Arī “Velohooligans” un 24h MTB dalībnieks Edgars Ārgalis atzīst: “Tas bija traki, un prieks, ka vinnējām. Lai gan bijām noskatījušies filmu par “24h MTB” velosacensībām, pat nenojautām, cik patiesībā grūti tas būs, bet pēc pirmajām trijām stundām sacensībās sapratām. Pēc filmas likās, – ko viņi tur runā – pusstundu brauc un stundu atpūties. Bet bija neizsakāmi grūti – it sevišķi naktī, kad nāk miegs, sagaidi savu kārtu, startē, atkal esi slapjš, pulss augšā, iemigt nav iespējams. Labi, ka mums palīgā bija Agra brālis Alvis Podiņš, kurš naktī gatavoja kafiju, modināja un dzina uz startiem – bez viņa būtu bijis daudz grūtāk.”

Arī Edgars, tāpat kā Agris, atzīst, ka pēc sacensībām sāp visas maliņas un ir fiziski noguris.

Zem “Velohooligans” vārda trenējas un sacensībās piedalās deviņi cilvēki. Nākamās sacensības, kurās apvienības dalībnieki plāno piedalīties, ir Valkā notiekošās MTB riteņbraukšanas sacensības “Valkas četrcīņa” 3. posms “Apkārt Zāģezeram”, kas notiks nākamās nedēļas sestdienā, 31. augustā.

Video iespējams iepazīties ar trasi, kuru 24 stundu laikā komandas “Velohooligan” dalībnieki veica 62 reizes.

Filma "Sāpju mežs" par grūtākajām kalnu divriteņu sacensībām Latvijā.