Vienā arēnā ar pasaulē ātrākajām konkurentēm

Milzīgu pieredzi pasaules līmeņa vieglatlētikas arēnā šomēnes ieguvusi smilteniete Marta Marksa. 19 gadus vecā barjerskrējēja, trenera Guntara Marksa audzēkne Latvijas izlases sastāvā startēja pasaules junioru U20 čempionātā vieglatlētikā, kas notika Āfrikā, Kenijas galvaspilsētas Nairobi stadionā, vairāk nekā 1600 metru virs jūras līmeņa.

Ja starts nebūtu jau nākamajā dienā pēc ierašanās Nairobi un būtu bijis vairāk laika aklimatizācijai augstkalnes apstākļos pēc daudzu stundu ilgā lidojuma ar vairākkārtēju pārsēšanos, tad Martas rezultāts pasaules čempionātā būtu vēl augstāks. Taču arī 16. vieta 33 dalībnieču konkurencē 100 metru barjerskrējienā ir uzteicams jaunās vieglatlētes sniegums.

Sportistei bija citi plāni

Vispirms Marta Marksa savā pirmajā priekšskrējienā ierindojās 5. vietā ar rezultātu 14,09 sekundes, no ceturtās pozīcijas atpaliekot par trijām sekundes simtdaļām.

Tā kā viņa nebija pirmo četru dalībnieču vidū, kuras automātiski kvalificējās pusfinālam, tad smiltenietei bija jāgaida visi pieci priekšskrējieni, lai zinātu, vai varēs startēt tālāk, jo pusfinālā tika arī četras labāko rezultātu īpašnieces no pārējām sportistēm. Tāds bija arī Martai, un viņa iekļuva 24 pusfināla dalībnieču vidū ar 17. rezultātu.

Pusfināli notika tās pašas dienas otrajā pusē. Martai izdevās uzlabot savu rīta rezultātu – šoreiz viņa finišēja pēc 14,00 sekundēm un ieguva 16. vietu pasaules junioru čempionātā.

Tomēr sportiste pati ar savu rezultātu nav apmierināta. Jau rakstījām, ka Martai pieder Latvijas junioru rekords (13,68 sekundes), ko viņa sasniedza šomēnes, Valmierā startējot Valsts prezidenta balvas izcīņā. “Man plānā bija citi rezultāti pasaules čempionātā. Šie priekš manis ir slikti. Galvā biju ļoti gatava skriet, bet noguruma dēļ nevarēju parādīt savu labāko sniegumu. Ļoti žēl,” intervijā “Ziemeļlatvijai” atzīst Marta Marksa.

Ja Latvijas izlase Nairobi būtu ieradusies vairākas dienas ātrāk, kā to izdarīja, piemēram, Igaunijas un Lietuvas izlases, tad arī Latvijas vieglatlētiem būtu vairāk laika sagatavoties startam un iziet aklimatizācijas procesu.

Nogurums darīja savu

Lai no Latvijas nokļūtu Kenijas galvaspilsētā Nairobi, mūsu valsts vieglatlētu izlase vispirms no Rīgas lidostas izlidoja uz Dāniju, Kopenhāgenu, no turienes pēc aptuveni pusotras stundas ilgas gaidīšanas – uz Dohu, Kataru Tuvajos Austrumos. Pēc sešu stundu ilgā lidojuma un nokļūšanas Dohā sportisti drīz vien pārsēdās lidmašīnā uz Nairobi un gaisā atkal bija teju piecas stundas.

No ilgstošas sēdēšanas nogurušām kājām un stīvu muguru Marta Nairobi ieradās naktī, nākamajā dienā cēlās agri, lai nokārtotu “Covid-19” testu un akreditāciju.

“Visa diena pagāja braukāšanā, gaidīšanā, sēdēšanā. Nekādas atpūtas. Nevarēju atiet no lidojuma.

Vakarā aizbraucām uz stadionu nedaudz izkustēties, bet lija un iekštelpās nekāds labs treniņš nesanāca. Nākamajā dienā bija jāceļas jau pulksten piecos no rīta, lai tiktu brokastīs un sagatavotos startam priekšskrējienā, kas sākās pulksten deviņos. Mēģināju nedomāt par nogurumu, bet fiziski nevarēju būt tik labā gatavībā, kā biju plānojusi. Pirmo pusi distances priekšskrējienā veicu labi, jutu, ka varu finišēt otrā, bet uzsitu astoto barjeru ar pēdu, barjera apgāzās, labi, ka noturējos kājās. Automātiski pazuda ātrums,” atceras Marta.

Pusfināli notika tajā pašā dienā, ap pulksten 15. Marta pēc priekšskrējiena jutās sagurusi. Savu iespaidu atstāja arī tas, ka čempionāts notika augstkalnē, kur gaiss ir retināts un skābekļa ir mazāk, kas ietekmē elpošanu, – jau iesildoties nedaudz parādījās aizdusa. Piedevām Martai īsi pirms starta abas kājas ikros sāka raut krampji. Latvijas izlasei čempionātā fizioterapeita nebija, sportistei palīdzēt centās Igaunijas izlases fizioterapeits, bet ziedes iedarbībai vairs nebija laika – jau bija jāiziet uz starta.

“Jau izskrienot no blokiem, kājas sāka riktīgi raut. Kādas piecas barjeras atsitu ar celi. Tas viss ietekmēja rezultātu,” saskumst Marta.

Vēlāk viņa redzēja 100 metru barjerskrējiena dramatisko finālu – vislabāko rezultātu priekšsacīkstēs (13,30 sekundes) uzrādījusī šveiciete Ditadži Kambundži ar celi uzsita barjeru, nokrita un līdzi parāva vēl divas barjerskrējējas. Uzvarēja Jamaikas sportiste ar rezultātu 12,95 sekundes.

Taujāta, kāds radies priekšstats par pašu Nairobi un Keniju, Marta atteica, ka neko vairāk par stadionu un viesnīcu viņa un citi Latvijas izlases sportisti nav redzējuši.

Sasniegtais rekords nav “griesti”

Septembrī Martai vēl priekšā klubu sacensības Itālijā, un tad būs noslēgusies šī sezona, ko viņas treneris Guntars Markss raksturo kā ļoti veiksmīgu, ar daudz un dažādiem notikumiem bagātu, it īpaši ar startu Eiropas un pasaules junioru čempionātos.

“Galvenais ir tas, ka Marta šajā sezonā trīs reizes laboja Latvijas junioru rekordu 100 metru barjerskrējienā. Žēl, ka aklimatizācijas dēļ Martai nesanāca Kenijā parādīt labāko rezultātu, uz ko fiziski bijām sagatavojušies ļoti labi. Par to liecina pirmā priekšskrējiena sākuma posmā veiktā distance. Taču, ja cilvēks pārlidojumos un bezmiegā pirms sacensībām pavada vairāk nekā 20 stundas, tas atstāj iespaidu. Pēc garā ceļa muskuļu tonuss nav spējīgs tik ātri atjaunoties.

Jebkurā gadījumā pasaules čempionāts Martai ir milzīga pieredze,” atzīst Guntars Markss.

Viņš ir arī pārliecināts, ka Martas tagadējais rekords 100 metru barjerskrējienā nav tuvu ideālam, jo sportistei ir potenciāls nākotnē to uzlabot. Nākamajā sezonā Marta jau startēs pieaugušo konkurencē, kur kvalifikācijas normatīvi Eiropas un pasaules čempionātiem un olimpiskajām spēlēm ir ļoti augsti, taču, kā uzsver treneris, sperot soli pa solim un gūstot pieredzi arī starptautiskās sacensībās, to ir iespējams sasniegt.

Marta Marksa ir jau trešā, kuru Guntars Markss aizvedis līdz pasaules junioru čempionātam. Savulaik tajos startējuši viņa audzēkņi šķēpmetēji Līna Mūze un Intars Išējevs.