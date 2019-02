Volejbola komandai “Smiltene” būs arī mājas spēles

Pateicoties Smiltenes novada volejbola entuziastiem, Smiltenes sporta hallē šomēnes un arī martā būs iespēja redzēt vairākas spēles volejbolā vīriešu komandām, kurās ar pretiniekiem sacentīsies komanda “Smiltene”.

Smiltenes novadā šajā sezonā turnīra volejbolā nav, tāpēc vietējie volejbolisti komandas “Smiltene” sastāvā spēlē Cēsu atklātajā čempionātā, un trīs no šā čempionāta spēlēm notiks Smiltenē, pilsētas sporta hallē, kur komanda “Smiltene” sacentīsies ar pretiniekiem: 14. februārī ar komandu no Mazsalacas; 21. februārī ar komandu no Priekuļiem, bet 28. martā ar komandu “Latvijas valsts meži”. Visas spēles sāksies pulksten 19.30.

Cēsu čempionātā volejbolā startē astoņas komandas no Vidzemes. “Līdz šim esam nospēlējuši piecas spēles. Mums ir četras uzvaras un viens zaudējums,” informē komandas “Smiltene” pārstāvis Jānis Lapiņš.

Čempionāts notiek pēc divu apļu sistēmas, komandām priekšā ir vēl daudz spēļu. “Visi laipni aicināti nākt skatīties spēles Smiltenē!” ielūdz J. Lapiņš un piebilst, ka 90 procenti no komandas “Smiltene” spēlētājiem ir smiltenieši.

Komandā spēlē Jānis Lapiņš, Jānis Dudelis, Jurģis Dudelis, Rolands Aģis, Elīna Aģe, Andris Rieksts, Pēteris Ķepītis, Gints Cirītis, Toms Dandens. Rihards Zvejnieks, Matīss Spalva, Toms Liepa, Emīls Āboltiņš.

Vairāki smiltenieši komandas “Sila Priedes” sastāvā kopā ar valcēniešiem un valmieriešiem spēlē arī Atzeles volejbola līgā. Atzeles volejbola līgas vīriešiem 2018./19. gada sezona uzsākta ar 14 komandu dalību no sešiem novadiem (Alūksnes, Balviem, Gulbenes, Smiltenes, Madonas, Kārsavas).

Komandā “Sila Priedes” ir Jānis Lapiņš, Pēteris Ķepītis, Gints Švecs, Inguss Švecs, Matīss Spalva, Rolands Aģis, Steinārs Brūveris, Miķelis Keišs, Artūrs Špirka, Elmārs Savickis, Edgars Šimanskis.

“Komandu izveidojām, pateicoties bijušā smiltenieša, tagad valmierieša, uzņēmēja Austra Melngaiļa atbalstam. Pašlaik mums ir astoņas uzvaras un divi zaudējumi, viens no tiem tehniskais, jo neaizbraucām uz vienu spēli Balvos, bet par neierašanos automātiski piešķir zaudējumu. Atzeles līgā mums atlikušas vēl trīs spēles, pēc tam sāksies play off (izslēgšanas spēles). Pieļauju, ka pamatturnīru mēs varētu pabeigt 2. vai 3. vietā,” cer J. Lapiņš.