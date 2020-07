Zolītes dižsvētki

Nedēļas nogalē, sestdien un svētdien, Valkas pilsētas kultūras namā aizvadīts tradicionālais “Dižsvētku zolītes turnīrs Valkā”.

Tā tiesnesis, Valkas novada domes sporta speciālists Valkā Māris Koops informē, ka sacensību pirmajā dienā piedalījās pavisam 96 spēlmaņi – tautas klasē 23, bet reitinga turnīrā 73 dalībnieki. Otrajā dienā – finālturnīrā – savā starpā sacentās 74 spēlmaņi. Pirmās dienas reitinga turnīrā uzvarēja alūksnietis Andris Sarapu, bet labākais tautas klasē izrādījās Arnis Zariņš no Valmieras. Savukārt finālturnīrā sīvā cīņā uzvarēja Viktors Groznovs no Ogres. Starp spēlētājiem no Valkas novada veiksmīgākais bija Sergejs Kozlovs, kurš finālturnīrā ieguva septīto vietu.