Zumbas trenere vijciemiete Alise Matuka neļauj slinkot

Daudz pozitīvu emociju šajā visiem tik sarežģītajā laikā sagādājusi zumbas trenere Alise Matuka no Vijciema. Izsludinot valstī ārkārtas stāvokli, 11. martā notika pēdējās zumbas nodarbības klātienē Valmierā un Smiltenē. Taču trenere neļauj slinkot, viņa Facebook izveidoja slēgto grupu un divas reizes nedēļā tiešsaistē aicina pievienoties ikvienu interesentu bezmaksas zumbas treniņam. Cilvēku atsaucība viņu pārsteidza.

“Man pašai nepatīk dīkstāve. Esmu motivēta kustēties, kāpēc gan lai to darītu viena, ja varam visi kopā – internetā. Manā Facebook lapā Zumba ar Alisi ir atrodama informācija par izveidoto grupu, kurai pievienojušies jau vairāk nekā trīssimt lietotāju. Tās vairs nav tikai manas dejotājas no Smiltenes un Valmieras, bet arī cilvēki Rīgā, Spānijā, Slovākijā, Norvēģijā un vēl daudzās citās vietās. Pirmā nodarbība notika pirmdien pulksten 19, kam savos telefonos un datoros pieslēdzās gandrīz septiņdesmit dalībnieku. Jau tiešraides laikā varēju lasīt pozitīvus komentārus, tādējādi uzreiz izjūtot atgriezenisko saiti. Bet pēc treniņa telefons eksplodēja, nāca ziņas, fotogrāfijas, video no zumbotājiem. Pagāja stunda, kamēr visiem atbildēju,” stāsta trenere A. Matuka.

Atsauksmes viņu sajūsmina, jo savās mājās zumbojušas gan ģimenes, gan vīrieši, kas klātienes treniņus nekad nav apmeklējuši. “Aicinu visus treniņiem pievienoties katru pirmdienu un trešdienu pulksten 19 Facebook grupā. Zumba tiešsaistē arī turpmāk būs bez maksas, jo šajā laikā vienam otru ir jāatbalsta, jau tagad daudziem ir grūtības ar finansēm. Pati esmu ļoti priecīga par šādu pozitīvas enerģijas apmaiņu,” teic A. Matuka.