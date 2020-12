Ar drosmi pretī nezināmajam

Šis gads man bija bagāts ar to, ka intervijās saveda kopā ar cilvēkiem, kuriem ir, ko sacīt citiem, un kuru pasaules redzējums ir tuvs manam. Pēdējā tāda saruna bija pavisam nesen, decembra otrajā pusē, ar dzejnieku un mūziķi Guntaru Raču.

Daudzi no mums sāk jauno gadu ar jaunu apņemšanos. Intervijā ar Guntaru Raču netika pieminēts fakts, ka viņa dzejas grāmata “365” (tās pirmā daļa bija vispieprasītākā grāmata Latvijā 2017. gadā) tapa šādas jaungada apņemšanās rezultātā. Dzejnieks apņēmās uzrakstīt un publicēt vismaz vienu dzejoli dienā un pēc tam atzina, ka šīs 365 dienas bija viens no viņa dzīves lielākajiem brīnumiem.

Lasot decembra nogales dzejoļus no Rača krājuma “365”, mani visvairāk uzrunā 30. decembrī tapušais: “Tik daudz sīku puteklīšu / Dieva pļavās izkaisīts / Visiem acīs tas pats maigais / Cerību un sapņu zīds / Katram ir savs vārds un ilgas / Katram citāds liktenis / Tik daudz sīku puteklīšu / Visiem vienas debesis”.



Katram mums ir savas cerības, savi sapņi un ilgas, bet, manuprāt, ļoti daudziem, domājot par to, kāds būs jaunais 2021. gads, ir viena kopīga vēlēšanās – kaut dzīve ātrāk atgrieztos ierastajās sliedēs, kāda tā bija pirms kovida. Šobrīd, domājot par nākotni, ir tāds īstermiņa plānošanas laiks, jo nevar paredzēt savu dzīvi un darbus mēnešiem uz priekšu, nezinot, ko tālāk darīs vīruss, ko lems valstu valdības, vai atkal tiks noteikti jauni ierobežojumi un tā tālāk.

Šis ir laiks, kad domas tiecas vertikāli, nevis horizontālā plaknē, jo tad, kad ierobežojumu dēļ sašaurinās dzīves telpa, vairāk koncentrējamies uz tuvāko – uz sevi pašu un cilvēkiem sev apkārt. “Kādēļ ir vērts dzīvot?” intervijā vaicāju Guntaram Račam, uz ko padomājis, viņš atteica, ka cilvēks ir tā iekārtots, ka dzīvē meklē trīs lietas – mīlestību, prieku, cerību, bieži varbūt pat no tā vairoties un noliedzot.

Tā tas ir. Bez šīm trijām vērtībām dzīve zaudē krāsas. Pazūd dzīvesprieks. Un vēl būtiska ir ticība. Dzīvē var notikt dažādi pavērsieni, taču, ja cilvēks neticēs tam, ka būs labi, un jau iepriekš nolaidīs rokas, tad arī cerība sarausies pavisam maziņa, bet dzīvot visu laiku raizēs un bažās būs grūti. Protams, ir bail no nezināmā. Ir neziņa par to, kāds būs jaunais 2021. gads. Taču nav vērts uztraukties par to, ko mēs nevaram ietekmēt. Ir jādomā par to, kas ir mūsu pašu rokās, ko varam izdarīt paši savā un citu labā.



Šajos laikos ir svarīgi būt drosmīgiem, lai ar cerību un ticību stātos pretī grūtībām. Tiem, kuriem ir bērni, mājās varbūt ir “Sivēna drosmes grāmata” no Vinnija Pūka sērijas. Tajā dotie padomi, kā būt drosmīgam, noder arī pieaugušajiem. Nekrīti panikā. Esi gudrs, nestreb karstu. Nebaidies. Saglabā mieru. Saskati labo pat visbēdīgākajā situācijā. Neizdari pārsteidzīgus secinājumus. Divatā draudzīgāk (ir vajadzīgs savstarpējs atbalsts).

Lai mums visiem drosme, izturība un veselība jaunajā gadā!