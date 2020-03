Atkritumus uz baznīcu nenesiet

Ne reizi vien “Ziemeļlatvijā” esam pieskārušies labdarības tēmai. Lai cik tas nebūtu skumji, bet arvien biežāk nākas uzklausīt stāstus par to, ka cilvēki vairs nevēlas saņemt labdarībai ziedotās mantas, piemēram, apģērbu, apavus un citas sadzīvē noderīgas lietas. Iemesls tam ir, ka arvien biežāk ziedošanas princips tiek pārprasts un cilvēki labdarībai nodod lietas, kas liek domāt, ka ziedotājs savās mājās veicis pavasara ģenerāltīrīšanu un visu, kad vecs, nederīgs, salauzts, saplīsis un netīrs, aizved uz vietējo sociālo dienestu vai kādu labdarības organizāciju. Protams, ne visi cilvēki tā dara, bet tomēr ir bijuši gadījumi, kad mums stāsta par to.

Un šādu stāstu noklausījos pavisam nesen. To man uzticēja kaimiņiene, kura ir aktīva Valkas pareizticīgās baznīcas apmeklētāja un viena no draudzes, kura rūpējas par kārtību dievnamā un tā apkārtnē. Nenoliedzami, Valkas Vissvētākās Dievmātes Ibērijas ikonas pareizticīgo baznīca ir interesanta būve pilsētā. Katru reizi, ejot tai garām, nopriecājos par sakopto apkārtni un krāšņām puķu dobēm. Taču stāsts ir par to, ka draudze, kurā pārsvarā ir sievietes cienījamos gados, vairs netiek galā ar, kā viņas pašas uzskata, nekaunīgiem cilvēkiem. Arvien biežāk viņām nākas vākt pār sētu pārmestus plastmasas maisus, kuros, kā varētu sākotnēji domāt, ir labdarībai paredzēts apģērbs un apavi. Taču gandrīz katru reizi, atverot šādu maisu, atklājas ne pārāk pievilcīga aina. Kaimiņiene ir neizpratnē, kā var dievnama pagalmā mest maisus ar veciem un netīriem apģērbiem un pat pudelēm un burkām. Sievietēm šķiet, ka tas tiek darīts, lai kāds atbrīvotos no sadzīves atkritumiem. Viņas šos maisus, protams, izmet atkritumu konteinerā, par kura iz­vešanu, tāpat kā citiem pakalpojumu ņēmējiem, ir jāmaksā atkritumu apsaimniekotājiem. Sirmā kundze ar asarām acīs lūdz ar “Ziemeļlatvijas” starpniecību cilvēkus vairs tā nedarīt, jo baznīcas atkritumu konteiners nav bezizmēra. Un katrs šāds maiss ar, godīgi sakot, atkritumiem, ir kā spļāviens sejā cilvēkiem, kuri ne tikai tic Dievam, bet gādā, lai šī baznīca būtu sakopta. Baznīcā gaidīts ikviens, kuram radusies nepieciešamība atvērt šī dievnama durvis.