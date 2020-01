Brīva niša - taksometru pakalpojumi Valkā

Uz šīm pārdomām mani uzvedināja saruna redakcijā, kad sākām spriest, kur Valkā iespējams nosvinēt jubileju. Valkā ir izteikts svinību telpu izvēles trūkums. Tās divas trīs vietas, kur izīrē telpas, ir visai pieticīgas un, godīgi sakot, apnikušas, jo katrs no mums tur bijis jau neskaitāmas reizes kādā ballītē vai bērēs. Kad meklējumi tiek palielināti dažu desmitu kilometru rādiusā ap pilsētu, parādās otra problēma – kā nokļūt uz un atpakaļ no ballītes. Jā, nu šī ir tā lieta, kas dažādās apdzīvotās vietās atšķiras. Ja mēs dzīvotu Valmierā vai Rīgā, šāds jautājums diez vai vispār tiktu iztirzāts. Kā nokļūsim mājās? Nu izsauksim taču taksi. Vai Valkā tā ir pirmā doma, kas ienāk prātā svētku rīkotājam un uzaicinātajiem viesiem? Diez vai. Jo Valkā taču nemaz nav taksometru! Vai tomēr ir? Man tādas simtprocentīgas pārliecības nav. Smiltenē ir, tas ir skaidrāks par skaidru. Iespējams, valcēnieši var meklēt taksi Valgā, skaidrot, vai tas brauc arī naktīs, vai sniedz pakalpojumu arī Latvijas pusē, cik tas maksā utt., bet pārāk sarežģīti, vai ne?

Vai tiešām Valkā nav pieprasījuma pēc taksometra pakalpojumiem? Domāju, ka ir, taču, iespējams, piedāvājuma nav, jo tas nav bizness, kas varētu nodrošināt labus un regulārus ienākumus. Cik daudzi te braukātu ar taksi? Valkas tradīcija ir – katrs meklē, kā vien var, ar ko aizkļūt līdz poliklīnikai, stacijai vai ballītes vietai, ja pašam nav auto. Sarunā kaimiņu, radinieku, draugu. Bieži vien arī tam tiek maksāts. Vieglāk taču būtu piezvanīt un izsaukt taksi. Tas jau dārgi, dzirdu replikas. Nez, nez, īpaši, ja pieskaita klāt tos meklējuma kreņķus. Daudz ko nosaka uzskats par to, kas ir vai nav izdevīgi, pieņemami.

Lielākajās pilsētās, protams, piedāvājums daudzās jomās ir pilnīgāks, arī taksometri ir pašsaprotama lieta. Kad mums jānokļūst no Rīgas līdz lidostai, izmantojam vai nu vienu pārbaudītu taksometru kompāniju ar fiksēto tarifu vai aplikāciju Bolt, kur ļoti labi redzams, kādi auto ir apkārtnē un cik maksās brauciens. Zinu, ka ir vēl citas līdzīgas kompānijas, kuras apvieno taksometra pakalpojuma sniedzējus. Šādās aplikācijās izvēlies mašīnu un skaties, kā tā tuvojas tavai adresei. Kāpēc tā nevarētu būt Valkā? Ziniet, ielūkojos aplikācijā un redzu – piedāvājumā ir viens auto, tik konkrētajā brīdī tas rādās aizņemts. Lai noskaidrotu, vai taksometru pakalpojumus sniedz kāds no Valkas vai varbūt no robežas otras puses Valgas, ļaudīm nāktos taksi izsaukt, bet tas jau nav galvenais. Galvenais, ka ir pirmās vēsmas. Nezinu, cik tas ir vienkārši, taču teorētiski tas ir reāls piepelnīšanās veids cilvēkiem, kam ir auto, brīvais laiks un vēlme strādāt. Mums ir daudz jaunu cilvēku, kuri nezina, kur likt enerģiju un brīvo laiku, gonko pa ielām bezjēgā, lūdzu, brīva niša kļūt par taksometra vadītāju personīgajā mašīnā ar paša izvēlētu darba laiku. Būtu piedāvājums un arī Valkā cilvēkiem pamainītos priekšstati par to, kā nokļūt no punkta A uz B.