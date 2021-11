Būs laiks sakārtot domas un māju

Jau atkal ir pienācis kārtējais 18. novembris, kad svinam Latvijas dzimšanas dienu ‒ šogad 103. proklamēšanas gadadienu, tāpēc arī domāšu un rakstīšu par savu Dzimteni. Protams, katru dienu var veltīt siltus vārdus Latvijai, bet 18. novembris tomēr ir īpašāks datums.

Lai gan jau divus gadus nejaukā Covid-19 pandēmija un tās ierobežojumi neļauj mums visiem pulcēties kopā uz svinīgiem pasākumiem, nekāds kovids nevar aizliegt mums svinēt svētkus. Ne jau cilvēku daudzums vai izmeklētu ēdienu skaits uz galda raksturo to, ka svētki būs izdevušies. Tos radām mēs paši savā sirdī un arī mājās. Atzīšos, savu Latviju mīlu, lai arī kādi likumi te valdītu. Man ir iespēja dzīvot brīnišķīgā zemē, kur nav kara un nelīst mierīgu iedzīvotāju asinis. Es varu bez raizēm paust viedokli, nebaidoties, ka valdošā vara mani par to iespundēs cietumā. Man nav jādodas aiz trejdeviņām zemēm un kalniem, lai baudītu brīnišķīgus dabas skatus vai plunčātos jūrā. Tas viss ir manā Latvijā! Nekad dzīvē, arī tad, kad, iespējams, būtu daudz vieglāk dzīvot un izaudzināt bērnus, neesmu iedomājusies par aizbraukšanu no Latvijas. Es vienkārši svešumā neizdzīvotu. Fiziski eksistētu, bet dvēselē būtu tukšums. Tas tomēr ir svarīgi – justies piederīgam tai vietai, kur esi dzimis, audzis, mācījies, veidojis savu pasaules redzējumu par lietu kārtību. Vismaz man tas ir ļoti svarīgi.

Un kas gan Latvija būtu bez saviem brīnišķīgajiem cilvēkiem? Šoreiz nepieminēšu tos, kuri uz katra soļa zākā savu zemi, jo tas nav mans mērķis viņus audzināt vai kaunināt. Šajā sarežģītajā laikā mums visiem ir jābūt vēl vienotākiem, saprotošākiem, empātiskākiem, iejūtīgākiem un vienam otru atbalstošākiem. Arī es reizēm kā tāda pārvārījusies tējkanna mēdzu mutuļot un dusmoties par lietām, kuras mainīt nav manos spēkos. Ir vajadzīga kāda roka vai brīdis pārdomām, lai nomierinātos un galvā visu sakārtotu pa plauktiņiem. Svētku brīvdienas būs īstais laiks, lai sakārtotu domas, darba galdu un māju. Tas būs laiks, lai savai Latvijai vēlētu vēl daudz baltu dieniņu. Un vēl gribu pieminēt, ka par godu Latvijai daudzās mājās krāšņi zied Ziemassvētku kaktusi. Lai tie zied par godu Latvijas dzimšanas dienai un mums – tās iedzīvotājiem!